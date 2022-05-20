В Житомирской области прогремели два взрыва: тревога до сих пор продолжается

В Житомирской области с утра 20 мая прогремели два взрыва в районе города Малин. На Житомирщине воздушная тревога длится уже почти три часа.

Россияне ударили между 8 и 9 утра

Удары по Житомирщине подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Житомирской области около 08:50.

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В Коростенской районной военной администрации не уточняют детали вражеского обстрела.

Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 08:20, и по состоянию на 11:05 до сих пор не было отбоя. Поэтому нужно находиться в укрытии, ведь это может спасти жизнь.

Утренняя тревога во многих областях Украины

Утром 20 мая в большинстве областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Кроме Житомирщины, сирены звучали в:

Черниговской области;

Киевской;

Черкасской;

Кировоградской;

Винницкой;

Ровненской;

Хмельницкой;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Волынской.

Около 08:40 сообщили о взрывах в Киевской области. По предварительным данным, в небе над Киевщиной сработала система противовоздушной обороны.

В социальных сетях публиковали информацию о якобы взрывах в Хмельницкой области. Однако глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий опроверг эту информацию.

Добавим, что вечером 19 мая вооруженные силы России пытались нанести ракетный удар по Львовщине. Подразделения противовоздушной обороны заметили, вероятно, крылатую ракету и помешали циничным планам оккупантов.

Ракетные удары по Житомирской области

Предыдущий ракетный удар по Житомирской области произошел утром 25 апреля. Российские военные ударили ракетами по Коростеню. Целью оккупантов стал Железнодорожный район города. В результате обстрела был поврежден один из объектов железнодорожной инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Поздним вечером 12 апреля армия агрессора обстреляла Чуднов в Житомирской области. Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту города.

В ночь на 13 апреля оккупационные войска ударили баллистическими ракетами по Житомирской области. Удары вызвали пожар в военной части, но спасатели справились с ним за несколько часов.

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