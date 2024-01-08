В училище в Золочевском районе избили первокурсников: хулиганам вручили подозрения

В начале декабря сетью распространялись кадры, как в одном из училищ Золочевского района избили первокурсников. В настоящее время злоумышленники уже получили подозрения.

Видео с избиением начало распространяться по сети 9 декабря 2023 года. Тогда в полиции подчеркнули, что будут выяснять все обстоятельства преступления.

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Хулиганам объявили подозрения

В полиции сообщили, что в училище в Золочевском районе четверо ребят в возрасте 17, 18 лет и двое 9-летних избили первокурсников в присутствии многих очевидцев. Они унижали подростков и наносили им многочисленные удары в грудь и в голову. Во время избиения злоумышленники пользовались боксерской перчаткой.

Как установили правоохранители, инцидент произошел еще 9 октября 2023 около 23.00 в общежитии учебного заведения. Правоохранители сообщили хулиганам о подозрениях в совершении уголовного правонарушения по статье 296 Уголовного кодекса. Молодым людям грозит до 5 лет ограничение свободы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Что известно об избиении в училище