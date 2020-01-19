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      В "Борисполе" собираются родственники погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: видео

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      Родственники погибших в авиакатастрофе МАУ приехали в "Борисполь" чтобы попрощаться с родными / Фото Екатерины Степановой

      Родственники и близкие погибших 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, собираются в терминале B в аэропорту "Борисполь". Тела погибших сегодня вернут на Родину.

      Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.

      Больше: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      Смотрите видео из аэропорта "Борисполь":

       

      Погибшие украинцы в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

      Пилоты:

      • Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна
      • Матьков Игорь Валерьевич
      • Микитюк Мария Михайловна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерия Евгеньевна
      • Сологуб Юлия Николаевна

      Среди пассажиров также были две украинки:

      • Ольга Кобюк;
      • Елена Малахова.

      Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала

      Видео об украинах, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране:

      Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
      • Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.
      • Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбила самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина потребует полной компенсации.

      Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Жертвы Новости Борисполя МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины
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