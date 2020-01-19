В "Борисполе" собираются родственники погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: видео

Родственники погибших в авиакатастрофе МАУ приехали в "Борисполь" чтобы попрощаться с родными / Фото Екатерины Степановой

Родственники и близкие погибших 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, собираются в терминале B в аэропорту "Борисполь". Тела погибших сегодня вернут на Родину.