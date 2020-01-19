В "Борисполе" собираются родственники погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: видео
Родственники и близкие погибших 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, собираются в терминале B в аэропорту "Борисполь". Тела погибших сегодня вернут на Родину.
Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.
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Смотрите видео из аэропорта "Борисполь":
Погибшие украинцы в катастрофе украинского самолета над Тегераном:
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
- Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
- Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Матьков Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Среди пассажиров также были две украинки:
- Ольга Кобюк;
- Елена Малахова.
Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала
Видео об украинах, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране:
Коротко о катастрофе МАУ в Иране:
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
- Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.
- Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбила самолет ракетами.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
- Украина потребует полной компенсации.
Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / инфографика 24 канала
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