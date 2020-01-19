У "Борисполі" збираються родичі загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані: відео
Родичі та близькі загиблих 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, збираються у терміналі B в аеропорту "Бориспіль". Тіла загиблих сьогодні повернуть на Батьківщину.
Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вона триватиме з 13:00 до 19:00.
Більше: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців
Дивіться відео з аеропорту "Бориспіль":
Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном:
Пілоти:
- Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
- Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
- Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)
Бортпровідники:
- Статнік Катерина Олегівна
- Матьков Ігор Валерійович
- Микитюк Марія Михайлівна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерія Євгеніївна
- Сологуб Юлія Миколаївна
Серед пасажирів також були дві українки:
- Ольга Кобюк;
- Олена Малахова.
Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу
Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:
Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
- Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагатиме повної компенсації.
Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу
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