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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      У "Борисполі" збираються родичі загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані: відео

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      Родичі загиблих в авіакатастрофі МАУ приїхали у "Бориспіль" щоб попрощатися з рідними / Фото Катерини Степанової

      Родичі та близькі загиблих 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, збираються у терміналі B в аеропорту "Бориспіль". Тіла загиблих сьогодні повернуть на Батьківщину.

      Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вона триватиме з 13:00 до 19:00.

      Більше: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

      Дивіться відео з аеропорту "Бориспіль":

       

      Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном:

      Пілоти:

      • Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
      • Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
      • Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

      Бортпровідники:

      • Статнік Катерина Олегівна
      • Матьков Ігор Валерійович
      • Микитюк Марія Михайлівна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерія Євгеніївна
      • Сологуб Юлія Миколаївна

      Серед пасажирів також були дві українки:

      • Ольга Кобюк;
      • Олена Малахова.


      Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

      Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:

      Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
      • Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
      • Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагатиме повної компенсації.


      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу

      Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      сьогодні
      28914
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики МАУ Новини Борисполя Жертви
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