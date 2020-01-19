У "Борисполі" збираються родичі загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані: відео

Родичі загиблих в авіакатастрофі МАУ приїхали у "Бориспіль" щоб попрощатися з рідними / Фото Катерини Степанової

Родичі та близькі загиблих 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, збираються у терміналі B в аеропорту "Бориспіль". Тіла загиблих сьогодні повернуть на Батьківщину.