В Черкассах школьники собрали уникальную коллекцию букварей со всего мира

Ученики черкасской гимназии №1 собрали уникальную коллекцию букварей из разных стран мира. Сейчас у них есть уже 70 книг.

На первый экземпляр случайно наткнулись в США.

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Сейчас школьники сами привозят книги из путешествий по разным странам.

"У меня в Швеции живет дедушка и он мне передал букварь. У них другие традиции и буквы не такие, как у нас", – сказала школьница Соломия Коваленко.



Уникальные буквари в черкасской гимназии

Сейчас в коллекции правописания 50 стран, из многих уже есть по несколько экспонатов. Есть книги из Японии, Финляндии, Киргизии, Шри-Ланки, Норвегии, США, Эстонии. Все 70 букварей школьной коллекции привезли сами ученики. Среди самых интересных – букварь из Марокко, там книги для девочек и мальчиков разные.

Очень интересный букварь из Израиля. Он открывается даже не так, как у нас,

– отметила учительница Наталья Онищенко.

Школьники читают алфавиты на переменах, интересуются новыми иностранными языками из этих книг.

В книге все подписано китайскими иероглифами, когда привыкаешь, то уже не боишься их. Необычно, что каждый иероглиф – это слово, которое нужно рисовать, а не писать буквами,

– рассказала школьница Полина Лининг.

Дирекция школы уверяет: такая необычная коллекция побуждает детей изучать языки.

"Когда ученики видят, что такой букварь есть и в Польше, и в США, то они мотивируются. Интерес к изучению иностранных языков достаточно высок. В школе работает 5 волонтеров из разных стран мира, которые также демонстрируют свои буквари", – отметил директор первой городской гимназии Черкасс Сергей Саенко.

Останавливаться ученики не собираются и будут пополнять свою коллекцию букварей и в дальнейшем.