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      У Черкасах школярі зібрали унікальну колекцію букварів з усього світу

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      Учні черкаської гімназії №1 зібрали унікальну колекцію букварів з різних країн світу. Зараз у них є вже 70 книг.

      На перший екземпляр випадково натрапили в США.

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      Зараз діти самі привозять книжки з подорожей різними країнами.

      "В мене у Швеції живе дідусь і він мені передав буквар. У них інші традиції і букви не такі, як в нас", – сказала школярка Соломія Коваленко.

      букварі Черкаси абетки зі всіх країн
      Унікальні букварі у черкаській гімназії

      Зараз у колекції правописи 50 країн, з багатьох уже є по декілька експонатів. Є книги з Японії, Фінляндії, Киргизії, Шрі-Ланки, Норвегії, США, Естонії. Всі 70 букварів шкільної колекції привезли самі учні. Серед найцікавіших – буквар з Марокко, там книги для дівчаток і хлопчиків різні.

      Дуже цікавий буквар в Ізраїлі. Він відкривається навіть не так, як у нас,
      – зазначила вчителька Наталя Онищенко.

      Школярі переглядають абетки на перервах, навіть самі цікавляться новими іноземними мовами з цих книг.

      У книзі все підписане китайськими ієрогліфами, коли звикаєш, то вже не лякаєшся їх. Незвично, що кожен ієрогліф – це слово, яке потрібно вимальовувати, а не писати літерами,
      – розповіла школярка Поліна Лінінг.

      Дирекція школи запевняє: така незвична колекція спонукає дітей вивчати мови.

      "Коли учні бачать, що такий буквар є і в Польщі, і в США, то вони мотивуються. Цікавість до вивчення іноземних мов досить висока. У школі працює 5 волонтерів з різних країн світу, які також демонструють свої букварі", – зазначив директор першої міської гімназії Черкас Сергій Саєнко.

      Зупинятись учні не будуть й поповнюватимуть свою колекцію букварів і надалі.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Черкас Міністерство освіти та науки України Освіта
      Джерело: 24 канал
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