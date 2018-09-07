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В доме отравленных Скрипалей убирают следы "Новичка"

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В доме отравленных Скрипалей убирают следы "Новичка"
В доме отравленных Скрипалей убирают следы "Новичка" / Expressdigest.com

В британском городе Солсбери в доме бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается процесс дезактивации остатков нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По информации издания, в ближайшие недели, а возможно и месяцы, военные и гражданские специалисты в защитных костюмах будут работать в доме, где был применен "Новичок", чтобы устранить любые следы нервного агента.

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Кроме того, власти предоставили жителям соседних домов возможность переехать на время проведения работ, однако люди решили остаться в своих домах.

Также были проведены консультации по дезактивации непосредственно со Скрипалями.

Отмечается, что работы, которые начались через полгода после химатаки, были распланированы Департаментом окружающей среды, питания и сельского хозяйства в партнерстве с местной властью.

Напомним, что накануне британская премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

как разворачивались события после отравления сергея скрипаля:
Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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