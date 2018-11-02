В Египте неизвестные расстреляли автобус с христианами: много погибших

В Египте неизвестные обстреляли колонну из трех автобусов с христианами, направлявшихся к коптскому монастырю на юге страны. В результате кровавого нападения погибли семь человек и еще 14 получили ранения.

Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября, говорится на сайте English.alarabiya.

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По сообщениям христианских источников, террористы на внедорожнике перекрыли путь одному из автобусов, и открыли по нему огонь. Позже стало известно, что неизвестные стреляли по двум автобусам, которые везли коптов в монастырь св. Самуила в Минье на юге от страны.



Египетский город Минья находится примерно в 270 км к югу от столицы

По меньшей мере семь человек погибли и десятки пострадали. По третьему автобусу также велась стрельба, однако водителю удалось отвезти транспортное средство подальше от источника огня.

По данным телеканала Al Arabiya, машины скорой помощи бросились на перевозку пострадавших в больницу. Позже представитель архиепископа Магагхи и Адва в Минье, подтвердил, что число жертв возросло до 10 после нападения.

Сейчас в Египетском МВД создали оперативную группу для поисков преступников.