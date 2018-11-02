В Єгипті невідомі розстріляли автобус з християнами: багато загиблих

В Єгипті невідомі обстріляли колону з трьох автобусів з християнами, що прямували до коптського монастиря на півдні країни. В результаті кривавого нападу загинули сім осіб та ще 14 отримали поранення.

Інцидент стався у п'ятницю, 2 листопада, йдеться на сайті English.alarabiya.

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За повідомленнями християнських джерел, терористи на позашляховику перекрили шлях одному з автобусів та відкрили по ньому вогонь. Пізніше стало відомо, що невідомі стріляли по двох автобусах, що везли коптів до монастиря св. Самуїла в Міньї на півдні від країни.



Єгипетське місто Мінья знаходиться приблизно в 270 км на південь від столиці

Щонайменше сім людей загинули та десятки постраждали. По третьому автобусі також велася стрілянина, проте водієві вдалося відвезти транспортний засіб подалі від джерела вогню.

За даними телеканалу Al Arabiya, машини швидкої допомоги кинулися на перевезення постраждалих у лікарні. Пізніше представник архієпископа Магагхи та Адва в Мінья, підтвердив, що кількість жертв зросла до 10 після нападу.

Наразі у Єгипетському МВС створили оперативну групу для пошуків злочинців.