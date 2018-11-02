18:35
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      В Єгипті невідомі розстріляли автобус з християнами: багато загиблих

      615 Читать новость на русском
      В Єгипті невідомі розстріляли автобус з християнами
      В Єгипті невідомі розстріляли автобус з християнами / Фото з соціальних мереж

      В Єгипті невідомі обстріляли колону з трьох автобусів з християнами, що прямували до коптського монастиря на півдні країни. В результаті кривавого нападу загинули сім осіб та ще 14 отримали поранення.

      Інцидент стався у п'ятницю, 2 листопада, йдеться на сайті English.alarabiya

      Читайте також: Єгипет воює з "Ісламською державою" на Синаї: подробиці

      За повідомленнями християнських джерел, терористи на позашляховику перекрили шлях одному з автобусів та відкрили по ньому вогонь. Пізніше стало відомо, що невідомі стріляли по двох автобусах, що везли коптів до монастиря св. Самуїла в Міньї на півдні від країни. 

      Єгипетське місто Мінья знаходиться приблизно в 270 км на південь від столиці
      Єгипетське місто Мінья знаходиться приблизно в 270 км на південь від столиці

      Щонайменше сім людей загинули та десятки постраждали. По третьому автобусі також велася стрілянина, проте водієві вдалося відвезти транспортний засіб подалі від джерела вогню.

      За даними телеканалу Al Arabiya, машини швидкої допомоги кинулися на перевезення постраждалих у лікарні. Пізніше представник архієпископа Магагхи та Адва в Мінья, підтвердив, що кількість жертв зросла до 10 після нападу.

      Наразі у Єгипетському МВС створили оперативну групу для пошуків злочинців.

      Теги: Діти і неповнолітні Кримінальні новини Релігія Єгипет Жертви
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      сьогодні , 17:00 Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      Олександр Гаврутенко
      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      сьогодні , 16:30 Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      сьогодні , 16:05 Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      Євгенія Мазур
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США ввели додаткові санкції проти Росії
       1 липня 2016 , 19:12
      Чи готові росіяни застосувати ядерну зброю?
       28 березня 2015 , 15:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук