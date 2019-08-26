В Испании разбился военный самолет, есть жертва: видео падения

В Испании во время тренировочного полета упал в море реактивный самолет САЅА C-101 Военно-воздушных сил страны. К сожалению, во время авиакатастрофы погиб пилот.

Самолет упал в море утром 26 августа возле города Ла-Манга, в провинции Мурсия, что на юго-восточном побережье страны, сообщили в испанском оборонном ведомстве.

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Погибший пилот был летным инструктором. К счастью, на момент аварии с ним не было учеников.

Впоследствии стало известно, что останки пилота и обломки самолета нашли на пляже. Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

Спасатели на месте падения военного самолета в Испании / фото Cristоbal Osete

На видео видно, что самолет быстро теряет высоту и падает в море, за несколько сотен метров от пляжа.

Падение военного самолета в Испании: видео

К слову, вчера, 25 августа в Испании в небе над островом Майорка столкнулись вертолет и небольшой самолет. В результате аварии погибли по меньшей мере 7 человек, среди которых 2 детей.

Как рассказывают очевидцы, один из обломков упал на землю всего-лишь за 5 метров от жилого дома. Еще до прибытия аварийных спецслужб местные жители попытались потушить пламя на месте падения собственными силами.