В Іспанії розбився військовий літак, є жертва: відео падіння

В Іспанії під час тренувального польоту впав у море реактивний літак САSА C-101 Військово-повітряних сил країни. На жаль, під час авіакатастрофи загинув пілот.

Літак впав у море вранці 26 серпня біля міста Ла-Манга, в провінції Мурсія, що на південно-східному узбережжі країни, повідомили в іспанському оборонному відомстві.

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Загиблий пілот був льотним інструктором. На щастя, на момент аварії з ним не було учнів.

Згодом стало відомо, що рештки пілота та уламки літака знайшли на пляжі. Що стало причиною авіакатастрофи наразі невідомо.

Рятувальники на місці падіння військового літака в Іспанії / фото Cristоbal Osete

На відео видно, що літак швидко втрачає висоту і падає у море, за кілька сотень метрів від пляжу.

Падіння військового літака в Іспанії: відео

До слова, вчора, 25 серпня в Іспанії у небі над островом Майорка зіштовхнулися гелікоптер та невеликий літак. Унаслідок аварії загинули щонайменше 7 людей, серед яких 2 дітей.

Як розповідають очевидці, один із уламків літака впав на землю лише за 5 метрів від житлового будинку. Ще до прибуття аварійних спецслужб місцеві жителі спробували загасити полум'я на місці падіння власними силами.