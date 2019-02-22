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      В эфире телеканала Миноброны РФ расстреляли украинский танк: видео

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      В России похвастались показательным расстрелом украинского танка
      В России похвастались показательным расстрелом украинского танка / Соцсети

      В эфире пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, вышел анонс передачи, в котором продемонстрируют работу нового российского танка Т-90М, получившего название "Прорыв-3". Во время стрельбовых испытаний его мишенью стал танк Т-64, который сегодня стоит на вооружении украинской армии. Кроме того, эту машину производили в Харькове на заводе имени Малышева.

      Как пишут пропагандисты в описании к ролику, сегодня Т-90М ("М" означает модернизированный) существует только в единственном экземпляре, однако в ближайшее время именно он "станет самым массовым из числа самых современных в российской армии", однако по некоторым характеристикам машина все же уступает еще одному российскому танку "Армате".

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      "Не случайно новая машина получила имя "Прорыв": новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня. Т-90М в корне отличается от своего предка, обычного Т-90", – отмечают на канале российского Министерства обороны.

      Т-90М, Прорыв, Россия. танк, испытания
      Пропагандисты похвастались своим танком Т-90М "Прорыв"

      Чтобы показать всю "мощь" танка так называемые журналисты даже отправились в Кубинку Московской области на полигон научно-исследовательского центра бронетанковой техники

      "Сначала состоятся ходовые испытания Т-90М, а затем и стрельбовые. Прямо на глазах ведущего программы "Прорыв" откроет огонь не только обычными бронебойными боеприпасами, но и управляемыми ракетами, при этом мишенью станет настоящий танк Т-64! Словом, в этой программе будет много стрельбы, огня, взрывов и, конечно, грязи! А ее, как известно, танки не боятся! А "Прорыв" тем более", – хвастаются путинские прихвостни.

      Т-90М, Прорыв, Россия. танк, испытания
      В эфире канала Минобороны РФ "Прорыв" бронебойными боеприпасами и управляемыми ракетами расстрелял украинский Т-64

      Почему именно в роли мишени выбрали украинский танк, они не объяснили. Заметим, что такие учебные мишени давно используют на российских полигонах. В то же время Т-64 стоит также на вооружении и российской армии. Правда, с другой стороны модернизированная версия танка Т-64БМ "Булат" –​ это основной танк ВСУ. Кроме того, эту модернизированную машину часто противопоставляют российским Т-72.

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      Т-90М, Прорыв, Россия. танк, испытания
      Почему для видео был выбран именно украинский танк, пропагандисты не уточняют

      В России с пропагандистской целью расстреляли украинский танк: видео 

       

      К слову, Россия сегодня массово сгоняет свои танки как к границе с Украиной, так и на Донбасс. В частности, недавно в Ростовской области сняли на видео одну из таких колонн, а в районе Тернового (юго-восточнее Луганска) беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал 33 российских танка.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Оружие
      Источник: 24 канал
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