В эфире телеканала Миноброны РФ расстреляли украинский танк: видео
В эфире пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, вышел анонс передачи, в котором продемонстрируют работу нового российского танка Т-90М, получившего название "Прорыв-3". Во время стрельбовых испытаний его мишенью стал танк Т-64, который сегодня стоит на вооружении украинской армии. Кроме того, эту машину производили в Харькове на заводе имени Малышева.
Как пишут пропагандисты в описании к ролику, сегодня Т-90М ("М" означает модернизированный) существует только в единственном экземпляре, однако в ближайшее время именно он "станет самым массовым из числа самых современных в российской армии", однако по некоторым характеристикам машина все же уступает еще одному российскому танку "Армате".
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"Не случайно новая машина получила имя "Прорыв": новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня. Т-90М в корне отличается от своего предка, обычного Т-90", – отмечают на канале российского Министерства обороны.
Пропагандисты похвастались своим танком Т-90М "Прорыв"
Чтобы показать всю "мощь" танка так называемые журналисты даже отправились в Кубинку Московской области на полигон научно-исследовательского центра бронетанковой техники
"Сначала состоятся ходовые испытания Т-90М, а затем и стрельбовые. Прямо на глазах ведущего программы "Прорыв" откроет огонь не только обычными бронебойными боеприпасами, но и управляемыми ракетами, при этом мишенью станет настоящий танк Т-64! Словом, в этой программе будет много стрельбы, огня, взрывов и, конечно, грязи! А ее, как известно, танки не боятся! А "Прорыв" тем более", – хвастаются путинские прихвостни.
В эфире канала Минобороны РФ "Прорыв" бронебойными боеприпасами и управляемыми ракетами расстрелял украинский Т-64
Почему именно в роли мишени выбрали украинский танк, они не объяснили. Заметим, что такие учебные мишени давно используют на российских полигонах. В то же время Т-64 стоит также на вооружении и российской армии. Правда, с другой стороны модернизированная версия танка Т-64БМ "Булат" – это основной танк ВСУ. Кроме того, эту модернизированную машину часто противопоставляют российским Т-72.
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Почему для видео был выбран именно украинский танк, пропагандисты не уточняют
В России с пропагандистской целью расстреляли украинский танк: видео
К слову, Россия сегодня массово сгоняет свои танки как к границе с Украиной, так и на Донбасс. В частности, недавно в Ростовской области сняли на видео одну из таких колонн, а в районе Тернового (юго-восточнее Луганска) беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал 33 российских танка.
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