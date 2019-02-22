У ефірі телеканалу Міноброни РФ розстріляли український танк: відео

У ефірі пропагандистського телеканалу "Звезда", що належить Міноборони РФ, вийшов анонс передачі, в якому продемонструють роботу нового російського танку Т-90М, що отримав назву "Прорив-3". Під час стрілових стрільбових випробувань його мішенню став танк Т-64БМ "Булат", який сьогодні стоїть на озброєнні української армії. Крім того, цю машину виробляли у Харкові на заводі імені Малишева.

Як пишуть пропагандисти в описі до ролика, сьогодні Т-90М ("М" означає модернізований) існує лише в єдиному екземплярі, проте найближчим часом саме він "стане наймасовішим з числа найсучасніших у російській армії", проте за деякими характеристиками машина все ж поступається ще одному російському танку "Арматі".

Читайте також: Чому Путін так багато говорить про ракети та інше новітнє російське озброєння

"Не випадково нова машина отримала ім'я "Прорив": новий рівень захисту, абсолютно нова електроніка, нова вежа. Т-90М докорінно відрізняється від свого предка, звичайної Т-90", – наголошують на каналі російського Міністерства оборони.



Пропагандисти похвалилися своїм танком Т-90М "Пророрив"

Аби показати всю "міць" танка так звані журналісти навіть відправилися у Кубинку Московськоої області на полігон науково-дослідного центру бронетанкової техніки

"Спершу відбудуться ходові випробування Т-90М, а потім і стрільбові. Прямо на очах ведучого програми "Прорив" відкриє вогонь не тільки звичайними бронебійними боєприпасами, а й керованими ракетами, при цьому мішенню стане справжній танк Т-64! Словом, в цій програмі буде багато стрілянини, вогню, вибухів і, звичайно, бруду! А її, як відомо, танки не бояться! А "Прорив" тим більше", – вихвалюються путінські посіпаки.



У ефірі каналу Міноборони РФ "Прорив" бронебійними боєприпасами та керованими ракетами розстріляв український Т-64М "Булат"

Чому саме в ролі мішені обрали український танк, вони не пояснили. Зауважимо, що такі навчальні мішені давно використовують на російських полігонах. Щоправда, з іншого боку "Булат" – це основний танк ЗСУ. Водночас цю модернізовану машину часто протиставляють російським Т-72.

Читайте також: Українці модернізували потужний бойовий танк Т-64: яскравий відеоогляд



Чому для відео було обрано саме український танк, пропагандисти не уточнюють.

У Росії з пропагандистською метою розстріляли український танк: відео