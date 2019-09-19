В Киеве автомобиль врезался в трамвай: фото и видео
В Киеве в районе рынка "Юность" автомобиль Hyundai врезался в трамвай. В результате ДТП пострадала женщина.
За рулем легкового автомобиля Hyundai была женщина, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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На месте инцидента врачи осматривают пострадавшую женщину.
На место происшествия уже приехали медики / Фото из социальных сетей
Пока неизвестно, что стало причиной ДТП, движение трамваев парализовано.
В Киеве автомобиль врезался в трамвай: смотрите видео
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