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      В Киеве автомобиль врезался в трамвай: фото и видео

      88 Читати новину українською
      В Киеве автомобиль врезался в трамвай
      В Киеве автомобиль врезался в трамвай / Соцсети

      В Киеве в районе рынка "Юность" автомобиль Hyundai врезался в трамвай. В результате ДТП пострадала женщина.

      За рулем легкового автомобиля Hyundai была женщина, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

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      На месте инцидента врачи осматривают пострадавшую женщину.

      дтп київ трамвай
      На место происшествия уже приехали медики / Фото из социальных сетей

      Пока неизвестно, что стало причиной ДТП, движение трамваев парализовано.

      В Киеве автомобиль врезался в трамвай: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Аварии и ДТП
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