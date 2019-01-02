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      В Киеве подорожала квартплата: за что придется платить больше

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      С 1 января 2019 в Киеве выросла квартплата
      С 1 января 2019 в Киеве выросла квартплата / 24 канал

      С 1 января 2019 года в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории.

      Рост тарифов был обусловлен повышением цен на электроэнергию, используемую для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.

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      Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), растет цена на электроэнергию, что безусловно отразится на хозяйственных процессах жилищных организаций, в частности, стоимости услуг услуг, сообщает пресс-служба КГГА.

      Начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко пояснила, что речь идет о внесении изменений в одно из постановлений, согласно которому растет стоимость электроэнергии для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если таковые установлены в домах, пишет "УНИАН".

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости КГГА ЖКХ Новости Киева Коммунальные услуги Электроэнергия Тарифы
      Источник: 24 канал
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