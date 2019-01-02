В Киеве подорожала квартплата: за что придется платить больше

С 1 января 2019 года в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории.

Рост тарифов был обусловлен повышением цен на электроэнергию, используемую для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.

Читайте также: Субсидия для съемной квартиры: пошаговая инструкция, как ее оформить

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), растет цена на электроэнергию, что безусловно отразится на хозяйственных процессах жилищных организаций, в частности, стоимости услуг услуг, сообщает пресс-служба КГГА.

Начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко пояснила, что речь идет о внесении изменений в одно из постановлений, согласно которому растет стоимость электроэнергии для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если таковые установлены в домах, пишет "УНИАН".

Читайте также: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019