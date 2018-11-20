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      В Кремле заявили о "вмешательстве" в выборы главы Интерпола

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      В Кремле заявили о "вмешательстве" в выборы главы Интерпола
      В Кремле заявили о "вмешательстве" в выборы главы Интерпола / ednist.info

      Кремль расценивает как "вмешательство" в выборы президента Интерпола призыв сенаторов США не голосовать за кандидатуру генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

      Об этом сообщает УНИАН.

      Читайте также: Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

      Это сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обращение четырех сенаторов США к президенту Дональда Трампу и Генеральной ассамблее Интерпола, которые выступили против избрания россиянина на эту должность.

      Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление,
      – прокомментировал Песков.

      Кроме того, он добавил, что сам письмо сенаторов не видел, но считает их действия давлением. В частности, четыре сенатора США обратились к президенту Дональду Трампа и членам генеральной ассамблеи Интерпола с призывом не допустить, чтобы российский генерал-майор Александр Прокопчук занял пост президента Интерпола. Это не единственная демократическая страна, которая выразила протест против кандидатуры Прокопчука. Украина и Литва готовы рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если председателем будет избран росийский представитель.

      Стоит напомнить, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы рзних стран мира: президентские выборы США 2016 года, референдум о Brexit в Великобритании в 2016 году и всеобщие выборы в 2017, в выборах президента Франции в 2017 году, парламентские выборы Германии в 2017 и референдум о статусе Каталонии в 2017.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы Интерпола.

      Одним из кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции является россиянин Александр Прокопчук. Он, кстати, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука. К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

      Что такое Интерпол?Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      избрание главы интерпола: хроника событий
       
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      Теги: Украина – Россия Новости России Интерпол
      Источник: 24 Канал
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