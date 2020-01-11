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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В МАУ пояснили, почему не отменили рейс из Тегерана

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      Самолет в Тегеране не получил предупреждений об угрозах, – МАУ / Getty Images

      Когда самолет "Международных авиалиний Украины" готовился начать рейс из "Борисполя" в Тегеран, то никакой информации о возможных угрозах не было.

      Ее не получили также тогда, когда самолет покидал аэропорт Тегерана, об этом рассказал президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне во время брифинга 11 января.

      Важно: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: когда тела погибших украинцев вернут домой

      "На момент вылета из аэропорта Тегерана однозначно никакой информации не было и никаких решений со стороны соответствующих администраций нам не передавали", – пояснил он.

      В то же время вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский подчеркнул, что Иран был обязан закрыть небо.

      Если вы играете в войну, то играйте, сколько хотите, но вокруг нормальные люди, которых нужно было беречь. Они были обязаны, если где-то и откуда-то стреляют, закрыть аэропорт. Обязаны!
      – подчеркнул он.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился возле Тегерана: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) летели в Киев – не выжил никто.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. После трагедии Иран отрицал свою причастность и главной версией называл технические проблемы двигателя самолета.
      • Впоследствии Иран признал, что самолет разбился после того, как в него попали несколько ракет противовоздушной обороны – это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

      Отметим, в МАУ сразу после трагедии исключили ошибку персонала и неисправность самолета. После признания Ираном факта сбивания Дыхне написал, что МАУ ни на секунду не сомневалась в том, что украинский экипаж и Boeing 737-800 не были причиной трагедии.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака
      Катастрофа самолета МАУ над Тегераном / инфографика 24 канала

      Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости Украины Новости политики Жертвы
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