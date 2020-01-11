В МАУ пояснили, почему не отменили рейс из Тегерана

Когда самолет "Международных авиалиний Украины" готовился начать рейс из "Борисполя" в Тегеран, то никакой информации о возможных угрозах не было.

Ее не получили также тогда, когда самолет покидал аэропорт Тегерана, об этом рассказал президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне во время брифинга 11 января.

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"На момент вылета из аэропорта Тегерана однозначно никакой информации не было и никаких решений со стороны соответствующих администраций нам не передавали", – пояснил он.

В то же время вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский подчеркнул, что Иран был обязан закрыть небо.

Если вы играете в войну, то играйте, сколько хотите, но вокруг нормальные люди, которых нужно было беречь. Они были обязаны, если где-то и откуда-то стреляют, закрыть аэропорт. Обязаны!

– подчеркнул он.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился возле Тегерана: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) летели в Киев – не выжил никто.



Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. После трагедии Иран отрицал свою причастность и главной версией называл технические проблемы двигателя самолета.

Впоследствии Иран признал, что самолет разбился после того, как в него попали несколько ракет противовоздушной обороны – это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

Отметим, в МАУ сразу после трагедии исключили ошибку персонала и неисправность самолета. После признания Ираном факта сбивания Дыхне написал, что МАУ ни на секунду не сомневалась в том, что украинский экипаж и Boeing 737-800 не были причиной трагедии.



Катастрофа самолета МАУ над Тегераном / инфографика 24 канала