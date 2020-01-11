У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана

Коли літак "Міжнародних авіаліній України" готувався розпочати рейс із "Борисполя" до Тегерана, то жодної інформації про ймовірні загрози не було.

Її не отримали також тоді, коли літак залишав аеропорт Тегерана, про це розповів президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне під час брифінгу 11 січня.

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"На момент вильоту із аеропорту Тегерана абсолютно точно жодної інформації не було і ніяких рішень з боку відповідних адміністрацій нам не передавали", – пояснив Дихне.

Водночас віцепрезидент компанії " Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський наголосив, що Іран був зобов’язаний закрити небо.

Якщо ви граєте у війну, то грайте, скільки хочете, але навколо нормальні люди, яких потрібно було берегти. Вони були зобов’язані, якщо десь і звідкись стріляють, закрити аеропорт. Зобов’язані!

– наголосив він.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (українці) летіли до Києва – не вижив ніхто.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Після трагедії Іран заперечував свою причетність і головною версією називав технічні проблеми двигуна літака.

Згодом Іран визнав, що літак розбився після того, як в нього влучили кілька ракет протиповітряної оборони – це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

Зазначимо, у МАУ відразу після трагедії виключили помилку персоналу та нес правність літака. Після визнання Ірану факту збиття Дихне написав, що МАУ ні на секунду не сумнівалась у тому, що український екіпаж та Boeing 737-800 не були причиною трагедії.



Катастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу