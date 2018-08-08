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В МИД призвали партнеров усилить давление на Россию для освобождения Олега Сенцова

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В МИД Украины отреагировали на заявление сестры Сенцова призывом усилить давление на Россию
В МИД Украины отреагировали на заявление сестры Сенцова призывом усилить давление на Россию / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление сестры режиссера Олега Сенцова Натальи Каплан об ухудшении его состояния. Он голодает в течение 87 дней.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

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Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения,
– говорится в заявлении.

Напомним, 8 августа сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что за ним нужно отправлять медицинский самолет. Состояние его здоровья очень ухудшилось, поэтому "вытаскивать Олега нужно срочно".

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Теги: Новости Украины МИД Украины Олег Сенцов Новости политики
Источник: 24 Канал
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