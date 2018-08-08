В МИД призвали партнеров усилить давление на Россию для освобождения Олега Сенцова

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление сестры режиссера Олега Сенцова Натальи Каплан об ухудшении его состояния. Он голодает в течение 87 дней.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

Читайте также: В центре Москвы вывесили баннер с Сенцовым

Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения,

– говорится в заявлении.

Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення pic.twitter.com/qpIaGyzqG1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 серпня 2018 р.

Напомним, 8 августа сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что за ним нужно отправлять медицинский самолет. Состояние его здоровья очень ухудшилось, поэтому "вытаскивать Олега нужно срочно".

ХРОНИКА СОБЫТИЙ