В МИД призвали партнеров усилить давление на Россию для освобождения Олега Сенцова
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление сестры режиссера Олега Сенцова Натальи Каплан об ухудшении его состояния. Он голодает в течение 87 дней.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.
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Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения,
– говорится в заявлении.
Напомним, 8 августа сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что за ним нужно отправлять медицинский самолет. Состояние его здоровья очень ухудшилось, поэтому "вытаскивать Олега нужно срочно".
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Источник: 24 Канал
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