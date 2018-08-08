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У МЗС закликали партнерів посилити тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова

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У МЗС України відреагували на заяву сестри Сенцова закликом посилити тиск на Росію
У МЗС України відреагували на заяву сестри Сенцова закликом посилити тиск на Росію / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву сестри режисера Олега Сенцова Наталії Каплан про погіршення його стану. Він голодує протягом 87 днів.

Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца у своєму Twitter.

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Тривожна інформація про погіршення здоров'я Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення,
– йдеться у заяві.

Нагадаємо, 8 серпня сестра Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що по нього потрібно відправляти медичний літак. Стан його здоров’я дуже погіршився, тому "витягувати Олега потрібно терміново".

хроніка подій
Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов МЗС України
Джерело: 24 Канал
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