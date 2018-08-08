У МЗС закликали партнерів посилити тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву сестри режисера Олега Сенцова Наталії Каплан про погіршення його стану. Він голодує протягом 87 днів.
Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца у своєму Twitter.
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Тривожна інформація про погіршення здоров'я Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення,
– йдеться у заяві.
Нагадаємо, 8 серпня сестра Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що по нього потрібно відправляти медичний літак. Стан його здоров’я дуже погіршився, тому "витягувати Олега потрібно терміново".
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Джерело: 24 Канал
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