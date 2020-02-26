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      В Москве "за экстремизм" на четыре года осудили Игоря Пирожка: кто он

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      Игоря Пирожка приговорили к 4 годам колонии / zhitomir.today

      Игоря Пирожка в России задержали в 2018 году. До того у него были судимости и в Украине, в частности за торговлю боеприпасами из АТО. В прошлом Пирожка – участие в "Правом секторе" и даже подготовка взрыва стадиона "Олимпийский" в Москве.

      Как сообщает Интерфакс Украина, информацию о том, что Пирожок получил срок, подтвердили в управлении ФСБ в Москве. Там его обвиняют в экстремизме.

      К теме: В России исчезла украинка из Крыма, которую оккупанты обвинили в "госизмене"

      В Москве утверждают: в составе "Правого сектора" Пирожок создал отряд "Хорты" среди сторонников национализма. "Хорты" должны были вести партизанскую войну против России. Пирожок приехал в Москву в 2018 году для вербовки в свою группировку русских. Поэтому его, по заявлению ФСБ, и задержали.

      Что известно об Игоре Пирожке

      Игорь Пирожок родился в 1968 году в Одессе. Был основателем неонацистской организации "Легион "Вервольф".

      В 1994 году он организовал попытку взрыва на стадионе "Олимпийский" во время фестиваля религиозной организации "Евреи за Иисуса". В туалетах была заложена взрывчатка, однако милиция ее обезвредила после телефонного звонка самого Пирожка. Он был задержан и на 5 лет попал в тюрьму.

      После Революции Достоинства в 2014 году присоединился к бердичевской ячейке "Правого сектора". Однако в конце этого же года его выгнали за "организацию бандитских схем"

      СБУ задержала Пирожка в мае 2015 года за то, что он наладил незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны АТО. Его взяли при попытке продать гранату Ф-1.


      Игоря Пирожка задержали во время продажи гранаты из зоны АТО / фото: СБУ

      Отдельное уголовное дело против Пирожка в Украине открыли за распространение детской порнографии и хранение наркотиков.

      В начале 2018 года мужчину освободили из украинской тюрьмы, после чего он поехал в Москву. Там его и задержали за якобы вербовку в ряды "Хортов".

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Правый сектор Криминальные новости
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