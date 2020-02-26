В Москве "за экстремизм" на четыре года осудили Игоря Пирожка: кто он

Игоря Пирожка в России задержали в 2018 году. До того у него были судимости и в Украине, в частности за торговлю боеприпасами из АТО. В прошлом Пирожка – участие в "Правом секторе" и даже подготовка взрыва стадиона "Олимпийский" в Москве.

Как сообщает Интерфакс Украина, информацию о том, что Пирожок получил срок, подтвердили в управлении ФСБ в Москве. Там его обвиняют в экстремизме.

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В Москве утверждают: в составе "Правого сектора" Пирожок создал отряд "Хорты" среди сторонников национализма. "Хорты" должны были вести партизанскую войну против России. Пирожок приехал в Москву в 2018 году для вербовки в свою группировку русских. Поэтому его, по заявлению ФСБ, и задержали.

Что известно об Игоре Пирожке

Игорь Пирожок родился в 1968 году в Одессе. Был основателем неонацистской организации "Легион "Вервольф".

В 1994 году он организовал попытку взрыва на стадионе "Олимпийский" во время фестиваля религиозной организации "Евреи за Иисуса". В туалетах была заложена взрывчатка, однако милиция ее обезвредила после телефонного звонка самого Пирожка. Он был задержан и на 5 лет попал в тюрьму.

После Революции Достоинства в 2014 году присоединился к бердичевской ячейке "Правого сектора". Однако в конце этого же года его выгнали за "организацию бандитских схем"

СБУ задержала Пирожка в мае 2015 года за то, что он наладил незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны АТО. Его взяли при попытке продать гранату Ф-1.



Игоря Пирожка задержали во время продажи гранаты из зоны АТО / фото: СБУ

Отдельное уголовное дело против Пирожка в Украине открыли за распространение детской порнографии и хранение наркотиков.

В начале 2018 года мужчину освободили из украинской тюрьмы, после чего он поехал в Москву. Там его и задержали за якобы вербовку в ряды "Хортов".