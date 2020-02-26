12:45
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      У Москві "за екстремізм" на чотири роки засудили Ігоря Пиріжка: хто він

      - Читать новость на русском
      Ігоря Пиріжка засудили до 4 років колонії / zhitomir.today

      Ігоря Пиріжка у Росії затримали у 2018 році. До того він мав судимості і в Україні, зокрема через торгівлю боєприпасами з АТО. У минулому Пиріжка – участь у Правому секторі та навіть підготовка вибуху стадіону Олімпійський у Москві.

      Як повідомляє Інтерфакс Україна, інформацію про те, що Пиріжок отримав термін, підтвердили в управлінні ФСБ у Москві. Там його звинувачують в екстремізмі.

      До теми: У Росії зникла українка з Криму, яку окупанти звинуватили у "держзраді"

      У Москві стверджують: в складі Правого сектору Пиріжок створив загін "Хорти" серед прихильників націоналізму. "Хорти" мали вести партизанську війну проти Росії. Пиріжок приїхав у Москву у 2018 році для вербування у своє угрупування росіян. Тому його, за заявою ФСБ, і затримали.

      Що відомо про Ігоря Пиріжка

      Ігор Пиріжок народився 1968 року в Одесі. Був засновником неонацистської організації "Легіон "Вервольф".

      У 1994 році він організував спробу вибуху на стадіоні "Олімпійський" під час фестивалю релігійної організації "Євреї за Ісуса". У туалетах були закладені вибухівки, однак міліція їх знешкодила після телефонного дзвінка самого Пиріжка. Він був затриманий і на 5 років потрапив до в'язниці.

      Після Революції Гідності у 2014 році приєднався до Бердичівського осередку Правого сектору. Однак наприкінці цього ж року його вигнали через "організацію бандитських схем"

      СБУ затримала Пиріжка у травні 2015 року за те, що він налагодив незаконний продаж зброї і боєприпасів із зони АТО. Його взяли під час спроби продати гранату Ф-1.


      Ігоря ПирІжка затримали під час продажу гранати із зони АТО / фото: СБУ

      Окрему кримінальну справу проти Пиріжка в Україні відкрили за поширення дитячої порнографії і зберігання наркотиків.

      На початку 2018 року чоловіка звільнили з української в'язниці, після чого він поїхав у Москву. Там його і затримали за нібито вербування до лав Хортів.

      Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Правий сектор Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Кастинг стартував: хто, ймовірно, може зайняти крісло прем'єр-міністра
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 08:40 Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом
      СерпомПо
      сьогодні , 06:20 Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
      Яніна Ткачук
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 06:00 Любомир Гузар – моральний авторитет для багатьох людей: що про нього відомо
      Юліана Вінтюк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук