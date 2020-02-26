У Москві "за екстремізм" на чотири роки засудили Ігоря Пиріжка: хто він

Ігоря Пиріжка у Росії затримали у 2018 році. До того він мав судимості і в Україні, зокрема через торгівлю боєприпасами з АТО. У минулому Пиріжка – участь у Правому секторі та навіть підготовка вибуху стадіону Олімпійський у Москві.

Як повідомляє Інтерфакс Україна, інформацію про те, що Пиріжок отримав термін, підтвердили в управлінні ФСБ у Москві. Там його звинувачують в екстремізмі.

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У Москві стверджують: в складі Правого сектору Пиріжок створив загін "Хорти" серед прихильників націоналізму. "Хорти" мали вести партизанську війну проти Росії. Пиріжок приїхав у Москву у 2018 році для вербування у своє угрупування росіян. Тому його, за заявою ФСБ, і затримали.

Що відомо про Ігоря Пиріжка

Ігор Пиріжок народився 1968 року в Одесі. Був засновником неонацистської організації "Легіон "Вервольф".

У 1994 році він організував спробу вибуху на стадіоні "Олімпійський" під час фестивалю релігійної організації "Євреї за Ісуса". У туалетах були закладені вибухівки, однак міліція їх знешкодила після телефонного дзвінка самого Пиріжка. Він був затриманий і на 5 років потрапив до в'язниці.

Після Революції Гідності у 2014 році приєднався до Бердичівського осередку Правого сектору. Однак наприкінці цього ж року його вигнали через "організацію бандитських схем"

СБУ затримала Пиріжка у травні 2015 року за те, що він налагодив незаконний продаж зброї і боєприпасів із зони АТО. Його взяли під час спроби продати гранату Ф-1.



Ігоря ПирІжка затримали під час продажу гранати із зони АТО / фото: СБУ

Окрему кримінальну справу проти Пиріжка в Україні відкрили за поширення дитячої порнографії і зберігання наркотиків.

На початку 2018 року чоловіка звільнили з української в'язниці, після чого він поїхав у Москву. Там його і затримали за нібито вербування до лав Хортів.