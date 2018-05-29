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В Москве задержали российского режиссера, который вышел в поддержку Сенцова

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В России задержали режиссера Антона Сушкевича
В России задержали режиссера Антона Сушкевича / Радио Свобода

Стало известно, что в понедельник, 28 мая, в Москве задержали российского режиссера Антона Сушкевича за одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.

Полицейские при задержании ссылались на 202-й указ Путина "О усиленных мерах безопасности" во время Чемпионата мира по футболу, однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет, пишет "Радио Свобода".

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"Я хочу, чтобы россияне и президент (Путин – 24 Канал) обратили внимание на эту проблему. Чтобы его (Сенцова – 24 Канал) выпустили под любым предлогом", – настаивает Сушкевич.

Видео одиночного пикета режиссера Антона Сушкевича

Интересно, что во время съемки пикета к режиссеру подошла женщина и спросила: "А кто такой Сенцов?". То есть пока Сенцов уже 16-й день голодает и по этому поводу тревогу бьют множество украинских СМИ и политики высокого ранга, а по всему миру проходят акции в поддержку пленника Кремля, в России даже не догадываются, кто это.

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. И поставил условие – голодать, пока не освободят всех 64-х заключенных украинцев. В знак солидарности за неделю начал голодать и бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он исчез в августе прошлого года, за месяц его нашли в российском СИЗО в Брянске. Кроме того, в знак протеста уже более 2 месяцев голодает крымский фермер, активист Владимир Балух.

После после пятнадцатого дня голодания, 28 мая, Сенцов согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

В чем Кремль обвиняет Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Олег Сенцов Новости России арест
Источник: 24 Канал
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