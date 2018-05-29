У Москві затримали російського режисера, який вийшов на підтримку Сенцова

Стало відомо, що у понеділок, 28 травня, у Москві затримали російського режисера Антона Сушкевича за одиночний пікет на підтримку Олега Сенцова.

Поліцейські під час затримання посилалися на 202-й указ Путіна "Про посилені заходи безпеки" під час Чемпіонату світу з футболу, проте прямої заборони на одиночне пікетування в указі немає, пише "Радио Свобода".

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"Я хочу, щоб росіяни і президент (Путін – 24 канал) звернули увагу на цю проблему. Щоб його (Сенцова – 24 канал) випустили під будь-яким приводом", – наполягає Сушкевич.

Відео одиночного пікету режисера Антона Сушкевича

Цікаво, що під час зйомки пікету до режисера підійшла жінка і спиталася: "А хто такий Сенцов?" Тобто поки Сенцов вже 16-й день голодує і з цього приводу на сполох б'ють безліч українських ЗМІ та політики високого рангу, а по всьому світу відбуваються акції на підтримку бранця Кремля, в Росії навіть не здогадуються, хто це.

Нагадаємо, кінорежисер Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців. На знак солідарності за тиждень почав голодувати і колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков. Він зник торік у серпні, за місяць його знайшли в російському СІЗО у Брянську. Крім того, на знак протесту вже понад 2 місяці голодує кримський фермер, активіст Володимир Балух.



Після після 15-ого дня голодування, 28 травня, Сенцов зголосився на підтримувальну терапію з боку медиків.

У чому Кремль звинувачує Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.