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      В оккупированном Донецке "на подвал" кинули "командира гвардии "ДНР": фото

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      "Белый" отжимал имущество у предпринимателей
      "Белый" отжимал имущество у предпринимателей / Фото из открытых источников

      На временно неподконтрольных территориях Донецкой области пророссийские боевики арестовали "командира республиканской гвардии "ДНР" Григория Беляева по прозвищу "Белый".

      Об этом пишут в соцсетях пособники террористов, передает УНИАН.

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      К слову, "Белый" находился в дружеских отношениях с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко.


      Григорий Бєляев

      После убийства последнего Беляева сократили, а потом бросили "на подвал".

      Пророссийские боевики пишут, что вместе с "Белым" арестовали еще двух его прихвостней.

      Добавим, что "командир гвардии" прославился "отжимом" имущества у предпринимателей.

      Что произошло на Донбассе после убийства Захарченко?
      После убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября 2018 года провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков. Тогда место Захарченко как лидера пророссийских боевиков на оккупированных территориях Донецкой области занял Денис Пушилин.

      Накануне псевдовыборов в фейковой "ДНР" СБУ опубликовала информацию, что Кремль уже "нарисовал" результаты фейковых выборов. Так, Пушилина поддержит 55% населения "ДНР", а Пасечника – 63% "лнровцев". Хотя, на самом деле, реальные настроения граждан на этих территориях являются совсем другими.

      Но так и случилось. Заведовать оккупированным Донбассом поручили Пушилину и Пасечнику. Как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин – он получил – 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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