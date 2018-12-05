13:25
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В окупованому Донецьку "на підвал" кинули "командира гвардії "ДНР": фото

      3572 Читать новость на русском
      "Бєлий" віджимав майно у підприємців
      "Бєлий" віджимав майно у підприємців / Фото з відкритих джерел

      На тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області проросійські бойовики заарештували "командира республіканської гвардії "ДНР" Григорія Бєляєва на прізвисько "Бєлий".

      Про це пишуть у соцмережах поплічники терористів, передає УНІАН.

      Читайте також:  Окупанти змінюють свою тактику на передовій, – військовослужбовець ЗСУ

      До слова, "Бєлий" перебував у дружніх відносинах з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.


      Григорій Бєляєв

      Після вбивства останнього Бєляєва скоротили, а потім кинули "на підвал".

      Проросійські бойовики пишуть, що разом з "Бєлим" арештували ще двох його посіпак. 

      Додамо, що "командир гвардії" прославився "віджимом" майна у підприємців.

      Що відбулось на Донбасі після вбивства Захарченка? Після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини та Луганщини заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків. Тоді місце Захарченка як лідера проросійських бойовиків на окупованих територіях Донецької області посів Денис Пушилін.   

      Напередодні псевдовиборів у фейковій "ДНР" СБУ опублікувала інформацію, що Кремль уже "намалював" результати фейкових виборів. Так, Пушиліна підтримає 55% населення "ДНР", а Пасічнику – 63% "лнрівців". Хоча, насправді, реальні настрої громадян на цих територіях є зовсім іншими.     

      Але так і сталось. Завідувати окупованим Донбасом доручили Пушиліну і Пасічнику. Як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув – 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Перегони між Lamborghini і винищувачем Міг-29: Відео
       14 серпня , 11:15
      Як гравці Вест Хема покарали Ярмоленка за промах у матчі з Челсі
       24 вересня , 16:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук