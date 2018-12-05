В окупованому Донецьку "на підвал" кинули "командира гвардії "ДНР": фото

На тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області проросійські бойовики заарештували "командира республіканської гвардії "ДНР" Григорія Бєляєва на прізвисько "Бєлий".

Про це пишуть у соцмережах поплічники терористів, передає УНІАН.

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До слова, "Бєлий" перебував у дружніх відносинах з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.



Григорій Бєляєв

Після вбивства останнього Бєляєва скоротили, а потім кинули "на підвал".

Проросійські бойовики пишуть, що разом з "Бєлим" арештували ще двох його посіпак.

Додамо, що "командир гвардії" прославився "віджимом" майна у підприємців.

Що відбулось на Донбасі після вбивства Захарченка? Після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини та Луганщини заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків. Тоді місце Захарченка як лідера проросійських бойовиків на окупованих територіях Донецької області посів Денис Пушилін.



Напередодні псевдовиборів у фейковій "ДНР" СБУ опублікувала інформацію, що Кремль уже "намалював" результати фейкових виборів. Так, Пушиліна підтримає 55% населення "ДНР", а Пасічнику – 63% "лнрівців". Хоча, насправді, реальні настрої громадян на цих територіях є зовсім іншими.



Але так і сталось. Завідувати окупованим Донбасом доручили Пушиліну і Пасічнику. Як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув – 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%.