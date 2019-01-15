В Польше арестовали трех человек, которые призвали к новым убийствам политиков

МВД Польши сообщило, что полиция арестовала трех человек, которые призвали к новым смертям после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича.

Об этом сообщило издание AP.

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Полиция Варшавы сообщила, что задержала жителя столицы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о возможной смерти президента Анджея Дуды.

Также недавно польская полиция задержала мужчину, который с помощью Twitter пригрозил мэрам Познани и Вроцлава.

Также из-за угроз 24-летнего мужчины в сети интернет мэру польского Ольштына Петру Гжимовичу решили дать полицейскую охрану. Правоохранители считают, что угроза жизни и здоровью мэра реальная.

Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали. 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.

Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, злоумышленник начал хвастаться содеянным.

Смотрите видео о гибели мэра Гданьска Павла Адамовича:



