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      У Польщі заарештували трьох осіб, які закликали до нових вбивств політиків

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      Правоохоронці у Польщі затримали 3 людей через заклики до вбивства політиків
      Правоохоронці у Польщі затримали 3 людей через заклики до вбивства політиків / Фото з відкритих джерел

      МВС Польщі повідомило, що поліція заарештувала трьох осіб, які закликали до нових смертей після вбивства мера Гданська Павла Адамовича.

      Про це повідомило видання AP.

      Читайте також: Вбивство мера Гданська: нападника арештували на 3 місяці

      Поліція Варшави повідомила, що затримала жителя столиці, який подзвонив в центр сімейної допомоги і розповів про можливу смерть президента Анджея Дуди.

      Також недавно польська поліція затримала чоловіка, який за допомогою Twitter погрожував мерам Познані та Вроцлава.

      Також через погрози 24-річного чоловіка у мережі інтернет меру польського Ольштина Пьотру Гжимовичу вирішили надати поліцейську охорону. Правоохоронці вважають, що загроза життю та здоров'ю мера реальна.

      Нагадаємо, ввечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

      Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Очевидці розповіли, що ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем Адамовича, нападник почав хизуватись скоєним.

      Дивіться відео про загибель мера Гданська Павла Адамовича:


       

      Теги: Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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