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      В Праге во время массового шествия развернули флаг Украины: видео

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      В Праге к дню Бархатной революции развернули флаг Украины
      В Праге к дню Бархатной революции развернули флаг Украины / Радио Свобода

      В центре Праги 17 ноября во время празднования годовщины Бархатной революции 1989 года активисты группы "Капутин" развернули украинский флаг. Участники шествия также требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

      Соответствующее видео опубликовала "Радио свобода".

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      Издание отмечает, что таким образом активисты напомнили об ограничении демократических свобод. По их словам, их власть Кремля осуществляет не только на оккупированных территориях Украины, но и в Чехии. Огромный флаг держали неравнодушные украинцы и чехи.

      Кроме того, во время шествия звучали призывы к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из-за недавнего политического скандала, связанного с его сыном. Теперь ему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

      Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

      Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинации со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" собственную ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС, Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился в СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После выдвинутых обвинений против премьера, как говорит Бабиш-младший, мужчина психиатра Дети Протопоповой насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.

      СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
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      Теги: Скандал с премьером Чехии Чехия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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