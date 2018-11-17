У Празі під час масової ходи розгорнули прапор України: відео

У центрі Праги 17 листопада під час відзначення річниці Оксамитової революції 1989 року активісти групи "Капутін" розгорнули український стяг. Учасники ходи також вимагали відставки прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Відповідне відео опублікувало "Радіо свобода".

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Видання зазначає, що таким чином активісти нагадали про обмеження демократичних свобод. За їхніми словами, їх влада Кремля здійснює не лише на окупованих територіях України, але і в Чехії. Величезний прапор тримали небайдужі українці і чехи.

Окрім того, під час ходи лунали заклики до відставки прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша через нещодавній політичний скандал пов’язаний з його сином. Тепер йому загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.