В ресурсе "Страна.ua" пояснили публикацию "списка 47"

Заместитель редактора скандального ресурса "Страна.UA" Светлана Крюкова утверждает, что так называемый "список 47" они получили от проверенного источника из правоохранительных органов, и никто им ничего не сливал.

Об этом она заявила в комментарии крымско-татарскому телеканалу ATR.

Читайте также: Бабченко рассказал интересную деталь о расстрельном "списке 47"

"Первое, что я хочу отметить, те люди, которые внимательно следили за разгоном этой информационной компании, должны были обратить внимание, что список был опубликован не только на сайте "Страна.ua". Просто у нас это произошло раньше. Более того, есть несколько вариaнтов списка, которые отличаются мелкими деталями, однако дело возбудили только против нас", – подчеркивает журналистка.

По ее словам, человек, который предоставил им эту информацию, – это один из их постоянных источников из украинских правоохранительных структур, услугами которого ресурс пользуется. Как отметила Крюкова, достоверность информации подтверждалась по другим материaлам в прошлом. Правда, имя этого источника заместитель редактора "Страна.ua" не назвала.

Ряд людей, которые сидят в этой студии, успели поназаявлять очень много. В частности, что информация фейковая, что она не совпадает, что "Страна.ua" сама написала этот список. Затем генпрокурор официaльно подтвердил достоверность этого списка (хотя на самом деле подтвердила СБУ – 24 Канал). Есть официaльное заявление офицuaльных лиц, что этот список является достоверным, то есть мы его не выдумали, а они сами подтвердили эту информацию. Причем они подтвердили ее дважды. Впервые, когда открыли уголовное производство, тем самым автоматически подтвердив важность этой информации,

– добавляет она.

Вместе с тем, представительница скандального СМИ отмечает, что журналисты, владеющие общественно значимой информацией, должны ее публиковать, "список 47" "общественно значимым сделали не они, а первые лица государства, которые сначала сами рассказали про этот список, а потом создали ситуацию личных встреч с журналистами, после чего журналисты сделали несколько заявлений, обнародовав детали этого списка". Как утверждает журналистка, они сами подогрели градус этой информации.

Читайте также: В "расстрельном списке 47" фигурировало имя сына Авакова, – СМИ

Кроме того Крюкова подчеркнула, что ее ресурс, как хорошие журналисты, сами нашли этот список и никто его им не "сливал".