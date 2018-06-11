У ресурсі "Страна.ua" пояснили публікацію "списку 47"

Заступник редактора скандального ресурсу "Страна.UA" Світлана Крюкова стверджує, що так званий "список 47" вони отримали від перевіреного джерела з правоохоронних органів і ніхто їм нічого не зливав.

Про це вона заявила у коментарі кримськотатарському телеканалу ATR.

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"Перше, що я хочу відзначити, ті люди, які уважно слідкували за розгоном цієї інформаційної компанії, повинні були звернути увагу, що список було опубліковано не лише на сайті "Страна.ua". Просто у нас це сталося раніше. Більш того, є кілька варіантів списку, які відрізняються дрібними деталями, однак справу порушили тільки проти нас", – підкреслює журналістка.

За її словами, людина, що надала їм цю інформацію, – це одне із їхніх постійних джерел із українських правоохоронних структур, послугами якого ресурс користується. Як зауважила Крюкова, достовірність його інформації підтверджувалася за іншим матеріалам в минулому. Щоправда, ім’я цього джерела заступник редактора "Стана.ua" не назвала.

Низка людей, які сидять в цій студії, встигли поназаявляти дуже багато. Зокрема, що інформація є фейковою, що вона не збігається, що "Страна.ua" сама написала цей список. Опісля генпрокурор офіційно підтвердивв достовірність цього списку (хоча насправді підтвердила СБУ – 24 канал). Є офіційна заява офіційних осіб, що цей список є достовірним, тобто ми його не видумали, а вони самі підтвердили цю інформацію. Причім вони підтвердили її двічі. Вперше, коли відкрили кримінальне провадження, тим самим автоматично підтвердивши важливість цієї інформації,

– додає вона.

Водночас представниця скандального ЗМІ зазначає, що журналісти, які володіють суспільно значущою інформацією, повинні її публікувати, натомість "список 47" "суспільно значущим зробили не вони, а перші особи держави, які вперше самі розповіли про цей список, поготів створили ситуацію особистих зустрічей із журналістами, після чого журналісти зробили кілька заяв, оприлюднивши деталі цього списку". Як переконує журналістка, вони самі підігріли градус цієї інформації.

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Крім того Крюкова наголосила, що її ресурс, як хороші журналісти самі знайшли це список і ніхто його їм не "зливав".