В РФ увеличили срок пребывания в России украинцев с оккупированных территорий

Премьер-министр России увеличил срок пребывания на территории своей страны украинцев со временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей до 180 суток.

Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации России.

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"Увеличить для граждан Украины, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток от даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", – говорится в тексте постановления.

Текст постановления

Отметим, что ранее жители оккупированных территорий могли пребывать в России в течение 90 суток.

К слову, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией.