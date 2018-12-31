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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Росія збільшила термін перебування українців з окупованих територій

      210 Читать новость на русском
      У РФ збільшили термін перебування в Росії українців з окупованих території
      У РФ збільшили термін перебування в Росії українців з окупованих території / Дзеркало тижня

      Прем'єр-міністр Росії збільшив термін перебування на території своєї країни українців з тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей до 180 діб.

      Відповідну постанову опубліковали на офіційному порталі правової інформації Росії.

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      "Збільшити для громадян України, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, безперервний термін тимчасового перебування на території Російської Федерації до 180 діб від дати кожного в'їзду на територію Російської Федерації", – йдеться у тексті постанови.

      Текст постанови
      Текст постанови

      Зазначимо, що раніше мешканці окупованих територій могли перебувати в Росії протягом 90 діб.

      До слова, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

      Теги: Новини України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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