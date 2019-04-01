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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В России глупо пошутили о выборах в Украине: нелепое видео

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      Нелепая шутка МИД России о выборах президента Украины
      Нелепая шутка МИД России о выборах президента Украины / Кадр из видео

      МИД России опубликовало бессмысленный видеоролик в виде прогноза погоды о выборах в Украине. В российском ведомстве обиделись за недопуск их наблюдателей на украинские выборы.

      "За недопуск наших наблюдателей в Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля", – говорится в титрах к российскому видео.

      Читайте также: В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины

      "В целом все ясно", – говорится в конце видео.

      Под этим роликом пользователи начали оставлять насмешливые и саркастические комментарии.

      Почему Украина не пустила на выборы президента российских наблюдателей?
      Все потому, что через своих наблюдателей Россия могла бы повлиять на украинцев во время выборов. Поэтому 9 января МИД Украины решило не принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. 7 февраля Верховная Рада приняла соответствующие изменения в закон, и наблюдателям России запретили участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      КУРЬЕЗЫ И ШУТКИ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ:

       
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      Теги: Новости Украины Курьезные новости Выборы Президента 2019 Украина – Россия Новости России Новости политики
      Источник: 24 канал
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