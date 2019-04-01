В России глупо пошутили о выборах в Украине: нелепое видео

МИД России опубликовало бессмысленный видеоролик в виде прогноза погоды о выборах в Украине. В российском ведомстве обиделись за недопуск их наблюдателей на украинские выборы.

"За недопуск наших наблюдателей в Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля", – говорится в титрах к российскому видео.

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"В целом все ясно", – говорится в конце видео.

Под этим роликом пользователи начали оставлять насмешливые и саркастические комментарии.

Ёлки, у меня сердце в пятки ушло — Ядрёный Гендальф (@das_medved) 1 апреля 2019 г.

Петросяны — Петя Кантроп (@mlch2013) 1 апреля 2019 г.

Долбоебы кокаиновые — Путинизм убивает (@proryvanet) 1 апреля 2019 г.

Вы серьезное ведомство или кучка школьников? — Михаил Капустин (@mikhai_kapustin) 1 апреля 2019 г.

Почему Украина не пустила на выборы президента российских наблюдателей?

Все потому, что через своих наблюдателей Россия могла бы повлиять на украинцев во время выборов. Поэтому 9 января МИД Украины решило не принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. 7 февраля Верховная Рада приняла соответствующие изменения в закон, и наблюдателям России запретили участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

КУРЬЕЗЫ И ШУТКИ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: