У Росії безглуздо пожартували про вибори в Україні: недолуге відео
МЗС Росії опублікувало безглуздий відеоролик у вигляді прогнозу погоди про вибори в Україні. У російському відомстві образились через недопуск їхніх спостерігачів на українські вибори.
"Через недопуск наших спостерігачів в Україну підготували матеріали за даними засобів об’єктивного контролю", – мовиться у титрах до російського відео.
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"В цілому все ясно", – мовиться в кінці відео.
Під цим роликом користувачі почали залишати глузливі та саркастичні коментарі.
Чому Україна не пустила на вибори президента російських спостерігачів? Усе тому, що через своїх спостерігачів Росія могла б вплинути на українців під час виборів. Тому 9 січня МЗС України вирішило не приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів. 7 лютого Верховна Рада проголосувала відповідні зміни до закону і спостерігачам Росії заборонили брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні.