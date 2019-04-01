У Росії безглуздо пожартували про вибори в Україні: недолуге відео

МЗС Росії опублікувало безглуздий відеоролик у вигляді прогнозу погоди про вибори в Україні. У російському відомстві образились через недопуск їхніх спостерігачів на українські вибори.

"Через недопуск наших спостерігачів в Україну підготували матеріали за даними засобів об’єктивного контролю", – мовиться у титрах до російського відео.

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"В цілому все ясно", – мовиться в кінці відео.

Під цим роликом користувачі почали залишати глузливі та саркастичні коментарі.

Ёлки, у меня сердце в пятки ушло — Ядрёный Гендальф (@das_medved) 1 апреля 2019 г.

Петросяны — Петя Кантроп (@mlch2013) 1 апреля 2019 г.

Долбоебы кокаиновые — Путинизм убивает (@proryvanet) 1 апреля 2019 г.

Вы серьезное ведомство или кучка школьников? — Михаил Капустин (@mikhai_kapustin) 1 апреля 2019 г.

Чому Україна не пустила на вибори президента російських спостерігачів? Усе тому, що через своїх спостерігачів Росія могла б вплинути на українців під час виборів. Тому 9 січня МЗС України вирішило не приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів. 7 лютого Верховна Рада проголосувала відповідні зміни до закону і спостерігачам Росії заборонили брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні.