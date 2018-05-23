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В России обеспокоены условиями, в которых содержат Юлию Скрипаль

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В посольстве России в Великобритании считают, что Юлия Скрипаль сделала заявление под давлением
В посольстве России в Великобритании считают, что Юлия Скрипаль сделала заявление под давлением / gazeta.ru

Посольство России в Великобритании выразило свое беспокойство относительно условий, в которых содержат Юлию Скрипаль. Видеоролик с женщиной, который 23 мая появился в сети, сделанный под давлением, считают в ведомстве.

Об этом пишут в пресс-службе российского ведомства.

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Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу обеспокоенность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, что Юлия зачитывала заранее написанный текст,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, в российском посольстве заявили, что целый ряд языковых конструкций свидетельствует: это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. В ведомстве добавляют, что опубликованы собственноручные письма Юлии двумя языками, котрые подтверждают это впечатление.

"На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией непосредственно, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", – подчеркнули российские дипломаты.

Напомним, 23 мая Юлия Скрипаль рассказала подробности о состоянии здоровья впервые с момента отравления. Интервью проходило в тайном месте в Лондоне, поскольку она находится под защитой Великобритании.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 канал
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