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У Росії стурбовані умовами, в яких утримують Юлію Скрипаль

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У посольстві Росії у Великобританії вважають, що Юлія Скрипаль зробила заяву під тиском
У посольстві Росії у Великобританії вважають, що Юлія Скрипаль зробила заяву під тиском / gazeta.ru

Посольство Росії у Великобританії висловило своє занепокоєння щодо умов, в яких утримують Юлію Скрипаль. Відеоролик із жінкою, який 23 травня з'явився у мережі, зроблений під тиском вважають у відомстві.

Про це пишуть у прес-службі російського відомства.

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Були раді побачити Юлію Скрипаль у доброму здоров'ї. Зачитана нею заява містить нову інформацію. Однак показаний ролик лише підсилює нашу стурбованість щодо умов, в яких вона утримується. Цілком очевидно, Юлія зачитувала заздалегідь написаний текст,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у російському посольстві заявили, що ціла низка мовних конструкцій свідчить: це був переклад з англійської, причому оригінал був складений носієм мови. У відомстві додають, що опубліковані власноручні листи Юлії двома мовами підтверджують це враження.

"На Сполученому Королівстві лежить обов'язок дати нам можливість поспілкуватися з Юлією безпосередньо, щоб переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском. Поки що у нас є всі підстави підозрювати зворотне", – підкреслили російські дипломати.

Нагадаємо, 23 травня Юлія Скрипаль розповіла подробиці щодо стану здоров'я вперше з моменту отруєння. Інтерв'ю проходило у таємному місці в Лондоні, оскільки вона перебуває під захистом Великобританії.

 

 

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 канал
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