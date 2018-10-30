В России заявили о начале переговоров по обмену капитана "Норда"

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров по обмену капитана судна "Норд" из аннексированного Крыма Владимира Горбенко на командира украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

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Так, Москалькова отметила, что процесс переговоров по обмену капитанов уже начался.

Мы сегодня с Европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса,

– рассказала она.

Со своей стороны, уполномоченная по правам человека Верховной рады Людмила Денисова в эфире "112 Украина", сообщила, что Горбенко остается на территории Украины, поскольку в отношении него проводятся процессуальные действия.

"Он на свободе. По нему сейчас идут процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, определится его дальнейшая судьба. Он сейчас в Украине", – сказала украинский омбудсмен.

Напомним, в России заявили, что обменяли семерых украинских моряков на семерых россиян с судна "Норд". Украинская омбудсвумен Людмила Денисова отметила, что ни об одном обмене с россиянами речь не идет. По ее словам, моряки судна "Норд" свободно передвигались по территории Украины – их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал.



К слову, украинские пограничники задержали сейнер "Норд" 25 марта 2018 года под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбудили ряд дел.



В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.