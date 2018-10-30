02:04
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      В России заявили о начале переговоров по обмену капитана "Норда"

      18 Читати новину українською
      В России заявили о начале переговоров по обмену капитана "Норда"

      Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров по обмену капитана судна "Норд" из аннексированного Крыма Владимира Горбенко на командира украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

      Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

      Читайте также: Заключенные в Украине россияне массово просят Путина об обмене: обновленные данные

      Так, Москалькова отметила, что процесс переговоров по обмену капитанов уже начался.

      Мы сегодня с Европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса,
      – рассказала она.

      Со своей стороны, уполномоченная по правам человека Верховной рады Людмила Денисова в эфире "112 Украина", сообщила, что Горбенко остается на территории Украины, поскольку в отношении него проводятся процессуальные действия.

      "Он на свободе. По нему сейчас идут процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, определится его дальнейшая судьба. Он сейчас в Украине", – сказала украинский омбудсмен.

      Напомним, в России заявили, что обменяли семерых украинских моряков на семерых россиян с судна "Норд". Украинская омбудсвумен Людмила Денисова отметила, что ни об одном обмене с россиянами речь не идет. По ее словам, моряки судна "Норд" свободно передвигались по территории Украины – их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал.

      К слову, украинские пограничники задержали сейнер "Норд" 25 марта 2018 года под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбудили ряд дел.

      В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.

      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Водный транспорт Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      На Закарпатье мать с несовершеннолетним сыном убили отца: жуткие подоробности
       26 декабря 2017 , 16:45
      Курс валют на 10 сентября: доллар подорожал, а евро потерял в цене
       10 сентября , 08:29
      УЕФА определил, где "Заря" будет проводить домашние матчи Лиги Европы
       6 июля 2016 , 13:26
      Украинцы проехали на внедорожнике 32 000 км из Хмельницкого до Кейптауна
       10 октября , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук