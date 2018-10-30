02:04
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      У Росії заявили про початок переговорів щодо обміну капітана "Норду"

      70 Читать новость на русском
      У Росії заявили про початок переговорів щодо обміну капітана "Норду"

      Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова анонсувала початок переговорів щодо обміну капітана судна "Норд" з анексованого Криму Володимира Горбенка на командира українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новіцького.

      Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

      Читайте також: Ув'язнені в Україні росіяни масово просять Путіна про обмін: оновлені дані

      Так, Москалькова наголосила, що процес переговорів щодо обміну капітанів вже розпочався. 

      Ми сьогодні з європейським інститутом омбудсменів та його прогресивними представниками вичерчуємо дорожню карту вирішення цього питання,
      – розповіла вона.

      Зі свого боку, уповноважена з прав людини Верховної ради Людмила Денісова в ефірі "112 Україна", повідомила, що Горбенко залишається на території України, оскільки щодо нього проводяться процесуальні дії.

      "Він на волі. Щодо нього зараз відбуваються процесуальні дії. Коли процес буде завершений, визначиться його подальша доля. Він зараз на Україні", – сказала український омбудсмен.

      Нагадаємо, у Росії заявили, що обміняли сімох українських моряків на сімох росіян із судна "Норд". Українська омбудсвумен Людмила Денісова наголосила, що про жоден обмін із росіянами не йдеться. За її словами, моряки судна "Норд" вільно пересувалися територією України –  їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував. 

      До слова, українські прикордонники затримали сейнер "Норд" 25 березня 2018 року під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушили низку справ.

      На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Українці в полоні РФ Водний транспорт Обмін полоненими
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук