У Росії заявили про початок переговорів щодо обміну капітана "Норду"

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова анонсувала початок переговорів щодо обміну капітана судна "Норд" з анексованого Криму Володимира Горбенка на командира українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новіцького.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

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Так, Москалькова наголосила, що процес переговорів щодо обміну капітанів вже розпочався.

Ми сьогодні з європейським інститутом омбудсменів та його прогресивними представниками вичерчуємо дорожню карту вирішення цього питання,

– розповіла вона.

Зі свого боку, уповноважена з прав людини Верховної ради Людмила Денісова в ефірі "112 Україна", повідомила, що Горбенко залишається на території України, оскільки щодо нього проводяться процесуальні дії.

"Він на волі. Щодо нього зараз відбуваються процесуальні дії. Коли процес буде завершений, визначиться його подальша доля. Він зараз на Україні", – сказала український омбудсмен.

Нагадаємо, у Росії заявили, що обміняли сімох українських моряків на сімох росіян із судна "Норд". Українська омбудсвумен Людмила Денісова наголосила, що про жоден обмін із росіянами не йдеться. За її словами, моряки судна "Норд" вільно пересувалися територією України – їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував.



До слова, українські прикордонники затримали сейнер "Норд" 25 березня 2018 року під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушили низку справ.



На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.