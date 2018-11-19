В России заявили о новом задержании украинских рыбаков: реакция отечественных пограничников

19 ноября в России сообщили о задержании украинского рыболовецкого судна в акватории Азовского моря. Российские пограничники заявляют, что экипаж нарушил правила рыболовства. В свою очередь, в отечественной Госпогранслужбе информацию о задержании граждан Украины не могут подтвердить.

О задержании украинцев у берегов Ейска сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в Краснодарском крае.

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Маломерное плавсредство обнаружили в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" нашли более 240 килограммов рыбы, включая 17 особей запрещенного для вылова судака, а также десяток рыболовецких сетей,

– говорится в сообщении российского ведомства.

Кроме этого, росСМИ заявили, что задержанные рыбаки не смогли объяснить, в какой части Азовского моря выловили рыбу. Весь вылов и орудие промысла россияне изъяли.

Также в РФ отметили, что капитана задержанного судна привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство конфисковали.

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что не могут официально подтвердить факт задержания украинских рыбаков в РФ.

Государственная пограничная служба отслеживает эту информацию, которая появилась в российских СМИ со ссылкой на российских пограничников о задержании украинских рыбаков. Официального подтверждения этого события мы не имеем, но всеми имеющимися средствами, которые есть в нас, вместе с другими структурами мы отслеживаем эти данные,

- рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, украинские правоохранители хотят установить обстоятельства предполагаемого задержания рыбаков и выяснить дату этого события.

"В то же время могу сказать, что несмотря на район, который был указан в материале о задержании рыбаков, не исключено, что они могли выйти из временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в частности в районе населенного пункта Новоазовск", – добавил Демченко.

Напомним, недавно член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич пригрозил что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Такое заявление он сделал, комментируя задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

РОССИЯ ЗАДЕРЖИВАЕТ СУДА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ