19:26
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      В России заявили о новом задержании украинских рыбаков: реакция отечественных пограничников

      85 Читати новину українською
      В РФ заявили, что рыбаков доставили в российский Ейск
      В РФ заявили, что рыбаков доставили в российский Ейск / Фото из открытых источников

      19 ноября в России сообщили о задержании украинского рыболовецкого судна в акватории Азовского моря. Российские пограничники заявляют, что экипаж нарушил правила рыболовства. В свою очередь, в отечественной Госпогранслужбе информацию о задержании граждан Украины не могут подтвердить.

      О задержании украинцев у берегов Ейска сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в Краснодарском крае.

      Читайте также: Путин заблокирует Азовское море в двух случаях, – военный

      Маломерное плавсредство обнаружили в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" нашли более 240 килограммов рыбы, включая 17 особей запрещенного для вылова судака, а также десяток рыболовецких сетей,
      – говорится в сообщении российского ведомства.

      Кроме этого, росСМИ заявили, что задержанные рыбаки не смогли объяснить, в какой части Азовского моря выловили рыбу. Весь вылов и орудие промысла россияне изъяли.

      Также в РФ отметили, что капитана задержанного судна привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство конфисковали.

      В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что не могут официально подтвердить факт задержания украинских рыбаков в РФ.

      Государственная пограничная служба отслеживает эту информацию, которая появилась в российских СМИ со ссылкой на российских пограничников о задержании украинских рыбаков. Официального подтверждения этого события мы не имеем, но всеми имеющимися средствами, которые есть в нас, вместе с другими структурами мы отслеживаем эти данные,
      - рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Радио Свобода".

      По его словам, украинские правоохранители хотят установить обстоятельства предполагаемого задержания рыбаков и выяснить дату этого события.

      "В то же время могу сказать, что несмотря на район, который был указан в материале о задержании рыбаков, не исключено, что они могли выйти из временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в частности в районе населенного пункта Новоазовск", – добавил Демченко.

      Напомним, недавно член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич пригрозил что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Такое заявление он сделал, комментируя задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

      РОССИЯ ЗАДЕРЖИВАЕТ СУДА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      •  
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ заложники Госпогранслужба Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      сегодня , 19:21 "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      Євгенія Мазур 21
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сегодня , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 128
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 18:00 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 3826
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 579
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
       11 октября 2017 , 11:58
      "Укрзализныця" запускает новый поезд-трансформер в Запорожье: фото
       2 ноября 2017 , 13:35
      Экс-регионал погиб в резонансном ДТП во Львовской области
       27 февраля 2016 , 11:50
      Наставник Шахтера Фонсека рассказал, почему "горнякам" будет очень сложно победить в Лиге чемпионов
       11 сентября , 22:18
      Водителей заставят проходить тестирование каждые пять лет
       12 сентября , 15:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук