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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В сети рассказали о судьбе сына убитого главаря пророссийских боевиков "Гиви"

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Сын ликвидированного боевика "Гиви"
Сын ликвидированного боевика "Гиви" / Фото из открытых источников

Сын убитого главаря пророссийских боевиков Донецкой области, а именно бандформирования "Сомали", Михаила Толстых ("Гиви") Сергей Толстых планирует связать свою жизнь с военным делом.

Об этом в Twitter написал пользователь Аlexboy.

Отметим, что в 2017 году сообщалось, что Сергей Толстых закончил школу в Иловайске и дальше будет учиться в Украине.

Сегодня сын "Гиви" учится в военном лицее оккупированного Донецка.

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Сергей рассказал, что в "любом случае" свяжет свою судьбу с "Вооруженными силами" или "правоохранительными органами". Как говорится "яблочко от яблони" ... за папу мстить собрался ?,
– говорится в сообщении.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Дети Новости Донецка Убийство "Гиви"
Источник: 24 канал
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