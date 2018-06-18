В сети рассказали о судьбе сына убитого главаря пророссийских боевиков "Гиви"
Сын убитого главаря пророссийских боевиков Донецкой области, а именно бандформирования "Сомали", Михаила Толстых ("Гиви") Сергей Толстых планирует связать свою жизнь с военным делом.
Об этом в Twitter написал пользователь Аlexboy.
Отметим, что в 2017 году сообщалось, что Сергей Толстых закончил школу в Иловайске и дальше будет учиться в Украине.
Сегодня сын "Гиви" учится в военном лицее оккупированного Донецка.
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Сергей рассказал, что в "любом случае" свяжет свою судьбу с "Вооруженными силами" или "правоохранительными органами". Как говорится "яблочко от яблони" ... за папу мстить собрался ?,
– говорится в сообщении.
Источник: 24 канал
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