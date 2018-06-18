У мережі розповіли про долю сина вбитого ватажка проросійських бойовиків "Гіві"

Син убитого ватажка проросійських бойовиків Донеччини, а саме бандформування "Сомалі", Михайла Толстих ("Гіві") Сергій Толстих планує пов'язати своє життя з військовою справою.

Про це у Twitter написав користувач Аlexboy.

Зазначимо, що у 2017 році повідомлялося, що Сергій Толстих закінчив школу в Іловайську і далі навчатиметься в Україні.

На сьогодні син "Гіві" навчається у військовому ліцеї окупованого Донецька.

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Сергій розповів, що в "будь-якому випадку" пов'яже свою долю зі "Збройними силами" або "правоохоронними органами". Як то кажуть "яблучко від яблуні"... за татуся мстити зібрався?,

– мовиться у повідомленні.