У мережі розповіли про долю сина вбитого ватажка проросійських бойовиків "Гіві"
Син убитого ватажка проросійських бойовиків Донеччини, а саме бандформування "Сомалі", Михайла Толстих ("Гіві") Сергій Толстих планує пов'язати своє життя з військовою справою.
Про це у Twitter написав користувач Аlexboy.
Зазначимо, що у 2017 році повідомлялося, що Сергій Толстих закінчив школу в Іловайську і далі навчатиметься в Україні.
На сьогодні син "Гіві" навчається у військовому ліцеї окупованого Донецька.
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Сергій розповів, що в "будь-якому випадку" пов'яже свою долю зі "Збройними силами" або "правоохоронними органами". Як то кажуть "яблучко від яблуні"... за татуся мстити зібрався?,
– мовиться у повідомленні.
Джерело: 24 канал
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