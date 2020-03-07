В Сумах мужчина защитил женщину от изнасилования, но сам попал в суд

В Сумах пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину, однако, ей на помощь бросился другой прохожий. Он ударил нападающего кулаком в голову, тот упал и получил черепно-мозговую травму от удара о дорогу. Впоследствии насильник скончался в больнице.

НЕчесть тижня

Місцева прокуратура звинуватила чоловіка у вбивстві з необережності та навіть в грабежі. Роменський міськрайонний суд Сумської області вирішив, що чоловік повинен був і міг передбачити, що єдиний удар в голову призведе до смерті ґвалтівника, а тому визнав чоловіка винним у вбивстві з необережності, та засудив до 4,5 років. До того ж, зобов'язав виплатити 10 тисяч матеріальної та ще 1 мільйон моральної шкоди на користь сім'ї нападника.

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Пізніше Апеляційний суд звільнив сум'яни від покарання у зв'язку із закінченням строку давності, проте матеріальну й моральну шкоду все ж зобов'язав відшкодувати. Але засуджений подав касацію до Верховного Суду. Він вважає, що судді першої та апеляційної інстанції не врахували всіх обставин справи. Чоловік стверджував, що діяв у стані необхідної оборони.

Справу розглядали троє суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, але їх думки розійшлися. Двоє із них – Станіслав Голубицький та Сергій Стороженко – вирішили, що чоловік все ж винний. Бо ґвалтівник же був п'яний і нижчий за чоловіка, а отже слабший.



Станіслав Голубицький та Сергій Стороженко / Колаж 24 каналу

На їх думку, всі формальні правила розгляду справи були дотримані, бо ж суди попередніх інстанцій переглянули всі докази і свідчення. Яка різниця чи прийняли вони їх до уваги?

Через рішення суддів Голобицького та Стороженка, чоловік, який намагався допомогти незнайомій жінці, отримає судимість і буде змушений компенсувати шкоду в понад мільйон гривень.

До речі, це не перша справа в якій суддя Голубицький виніс таке суворе рішення. На посаді судді Апеляційного суду Львівської області він засудив до довічного позбавлення волі заступника генерального директора ринку "Шувар" Володимира Панасенка.



Володимира Панасенка / Фото Gazeta.ua

Чимало правозахисних організацій прийшли до висновку, що чоловіка засудили незаконно. Ексуповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова назвала це рішення суду засобом вирішенням конфлікту між бізнес-структурами. Панасенка визнали винним у замовленні вбивства свого керівника – генерального директора львівського ринку "Шувар". Хоча єдиним доказом проти нього було свідчення виконавця вбивства.



Генерального директора львівського ринку "Шувар" Роман Федишин / Фото

Останній на момент затримання лікувався від алкоголізму у психіатричній лікарні, а під час розгляду справи у суді взагалі відмовився від свідчень. Він заявив, що звинуватив Панасенка через тиск, який чинили слідчі та працівники прокуратури на нього під час допиту. Тож рішення Голубицького у цій справі базувалось на припущеннях прокуратури.

Премію "НЕчесть" тижня отримують судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслав Голубицький та Сергій Стороженко, які залишили в силі вирок щодо чоловіка, який захистив жінку від нападника.

Честь тижня

Третій суддя в колегії Аркадій Бущенко не погодився з рішенням колег і виклав окрему думку. Він звернув увагу на ті свідчення, які проігнорували Голубицький, Стороженко та судді нижчих інстанцій. Коли засуджений побачив, як чоловік неочікувано схопив дівчину ззаду за шию, та почав вимагати від неї інтиму, то спочатку зробив лише зауваження. Лише після того, як п'яний вдарив його в груди, відповів ударом в обличчя.



Аркадій Бущенко / Фото "Чесно"

Причому удар не був сильним і сам по собі не міг призвести до смерті чоловіка. На думку Бущенка "удар, який не здатен навіть спричинити будь-які ушкодження, відповідав ситуації та був необхідною обороною. Тож чоловік мав бути виправданий.

Кримінальний кодекс захищає людей від покарання за необхідну оборону, а саме за дії, вчинені з метою захисту себе, інших осіб та навіть інтересів держави від небезпечного посягання. При цьому дозволяється заподіювати фізичну шкоду нападнику в мірі, достатній для припинення злочинних дій тут і зараз. Захищаючи себе чи іншого, інтереси суспільства чи держави людина не повинна боятися, що держава її за це покарає. Звісно, крім тих випадків очевидного умисного перевищення меж необхідної оборони.

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Окрема думка Бущенка викликала численні схвальні відгуки, зокрема від інших суддів Верховного суду. Люди дякували судді за його позицію, та те що він на відмінно від багатьох свої колег розуміє наслідки судового рішення не лише для конкретного підсудного, а й для суспільства в цілому.

Тож премію "Честь тижня" за окрему думку у справі та захист права на необхідну оборону отримує суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Аркадій Бущенко.