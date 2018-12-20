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      В Украине будут изготовлять крылатую ракету "Ольха": сколько уже потратили на проект

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      В Украине будут производить ракету "Ольха"
      В Украине будут производить ракету "Ольха" / Фото из открытых источников

      В Украине вскоре начнут изготавливать крылатые ракеты "Ольха". А также заключат контракт по производству ракеты "Нептун", которой оснастят военные корабли. Делать их будут в конструкторском бюро "Луч".

      Об этом сообщил первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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      В общем, в этом году из бюджета выделено три миллиарда гривен на производство вооружения. Почти один миллиард из них пойдет на создание ракетного комплекса "Ольха".

      По словам Степана Кубива, уже завершено создание линий производства высокоточного вооружения "Ольха" на конструкторском бюро "Луч" в Киеве.

      Фактически, это означает начало серийного производства ракеты "Ольха". Затраты на проект составили 130 миллионов гривен, около 800 миллионов использовано на создание линии по производству твердого ракетного топлива, которое сооружается в "Ольху",
      – рассказал он.

      К слову, весной 2018 года на юге Одессы прошли государственные испытания ракетного комплекса "Ольха", которые, по словам Турчинова, "стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей".

      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Оружие
      Источник: 24 канал
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