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      В Украине может появиться авиатакси: что известно

      29 Читати новину українською
      Криклий анонсировал появление в Украине авиатакси / epravda.com

      Аеромобильность украинцев растет. А также увеличивается потенциал для внутренних перевозок. Поэтому вскоре в стране могут появиться авиатакси.

      Мининфраструктуры хочет развивать в Украине воздушное сообщение между городами. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий, пишет "НВ".

      Обратите внимание: Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль, – Криклий

      Для развития авиарынка в Украине правительство предлагает отменить налог на внутренние авиаперевозки.

      У нас есть правильная законодательная инициатива: мы забираем НДС на внутренние перевозки. В дальнейшем хотим по акцизам поработать в этом же направлении,
      – отметил Криклий.

      Министр инфраструктуры хочет, чтобы в Украине стала популярной модель авиатакси. "Хочется больше таких маршрутов, как Киев – Запорожье, когда цена или такая, как на железнодорожный билет, или на 15-20% дороже", – добавил он. А также отметил, что количество таких маршрутов должно расти.

      По словам Криклия, в 2019 году пассажиропоток в Украине увеличился чуть меньше, чем на 20%. В то же время расти есть куда, ведь сейчас Украине удалось приблизиться лишь к показателям соседней Молдовы.

      Министр также отметил, что для более активного прогресса правительство изучает возможность сдачи в концессию четырех аэропортов. Речь идет об аэродромах Львова, Херсона, Запорожья и Черновцов.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Молдова Налоги НДС Новости Черновцов Новости Запорожья Новости Херсона Новости Львова Министерство инфраструктуры Транспорт авиация Владислав Криклий
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