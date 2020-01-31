В Украине может появиться авиатакси: что известно

Аеромобильность украинцев растет. А также увеличивается потенциал для внутренних перевозок. Поэтому вскоре в стране могут появиться авиатакси.

Мининфраструктуры хочет развивать в Украине воздушное сообщение между городами. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий, пишет "НВ".

Обратите внимание: Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль, – Криклий

Для развития авиарынка в Украине правительство предлагает отменить налог на внутренние авиаперевозки.

У нас есть правильная законодательная инициатива: мы забираем НДС на внутренние перевозки. В дальнейшем хотим по акцизам поработать в этом же направлении,

– отметил Криклий.

Министр инфраструктуры хочет, чтобы в Украине стала популярной модель авиатакси. "Хочется больше таких маршрутов, как Киев – Запорожье, когда цена или такая, как на железнодорожный билет, или на 15-20% дороже", – добавил он. А также отметил, что количество таких маршрутов должно расти.

По словам Криклия, в 2019 году пассажиропоток в Украине увеличился чуть меньше, чем на 20%. В то же время расти есть куда, ведь сейчас Украине удалось приблизиться лишь к показателям соседней Молдовы.

Министр также отметил, что для более активного прогресса правительство изучает возможность сдачи в концессию четырех аэропортов. Речь идет об аэродромах Львова, Херсона, Запорожья и Черновцов.