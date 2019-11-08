В Украине нет дела Burisma, – Рябошапка о скандале с Трампом

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что в Украине нет дела относительно компании Burisma, которое недавно вызвало скандал в США.

Об этом он рассказал в программе "Что это было?" в эфире 24 канала.

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Однако, по словам генпрокурора, есть 14 дел, в которых фигурируют бывшие чиновники. Это, в частности, Злочевский (основатель и конечный бенефициар Burisma – 24 канал) и Курченко, а также другие люди из этого окружения.

В рамках большого производства есть эпизоды, которые могут быть связаны с компанией Burisma. А также с человеком, который может быть связан с ней и не является гражданином Украины,

– добавил Рябошапка.

И подчеркнул, что следует делать аудит, чтобы разобраться, насколько обоснованы доказательства того, что в этом расследовании может фигурировать Burisma, и была ли причастность к любым противоправным деяниям. Ведь соответствующее производство – чрезвычайно объемное.

Что известно о компании Burisma Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипре. Руководство Burisma, в частности Злочевского, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также – в незаконном получении лицензий на добычу недр.



В скандальном разговоре с Владимиром Зеленским Дональд Трамп якобы требовал от украинского президента расследовать дело в отношении компании Burisma. Членом ее совета директоров был сын вероятного оппонента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. Полный текст скандального разговора президентов читайте здесь.





Джо и Хантер Байдены

К слову, во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что новоиспеченный прокурор Руслан Рябошапка – на 100% его человек. Как пояснил украинский гарант, он имел в виду, что это действительно человек – его команды.

Рябошапка же заверил, что нет никакого дела, в отношении которого президент бы его что-то просил. "Ни то, в котором может фигурировать Burisma, ни какие-либо другие, например, относительно Гладковских, Пашинского – эти фамилии недавно фигурировали... Ни по одному из этих дел не было никаких просьб или указаний", – отметил генпрокурор и добавил, что его стиль общения с президентом исключает такое.

Мы (ГПУ – 24 канал) сейчас действительно осуществляем аудит: вытаскиваем немало дел, раздробленных или спрятанных где-то в райотделах полиции по всей Украине. Объединяем, несколько восстанавливаем, несколько отменяем, – пояснил он.

Генпрокурор уверен, что там будут пересматривать и тот большой конгломерат эпизодов, который объединяет одно большое производство, в котором может фигурировать и Burisma.