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      В Україні немає справи Burisma, – Рябошапка про скандал з Трампом

      130 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запевнив, що в Україні немає справи щодо компанії Burisma, яка нещодавно спричинила скандал у США.

      Про це він розповів у програмі "Що це було?" в ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Справа Burisma – що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      Однак, за словами генпрокурора, є 14 справ, у яких фігурують колишні високопосадовці. Це, зокрема, Злочевський (засновник та кінцевий бенефіціар Burisma – 24 канал) і Курченко, а також інші люди з цього оточення.

      У рамках великого провадження є епізоди, які можуть бути пов'язані з компанією Burisma. А також із людиною, яка може бути пов'язана з нею і не є громадянином України,
      – додав Рябошапка.

      Й наголосив, що варто робити аудит, аби розібратися, наскільки обґрунтованими є докази того, що в цьому розслідуванні може фігурувати Burisma, й чи була причетність до будь-яких протиправних діянь. Адже відповідне провадження – надзвичайно об'ємне.

      Що відомо про компанію Burisma Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі. Керівництво Burisma, зокрема Злочевського, підозрювали у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, а також – у незаконному отриманні ліцензій на видобуток надр.

      У скандальній розмові з Володимиром Зеленським Дональд Трамп нібито вимагав від українського президента розслідувати справу щодо компанії Burisma. Членом її Ради директорів був син імовірного опонента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. Повний текст скандальної розмови президентів читайте тут.

      Джо і Гантер Байден
      Джо та Гантер Байдени

      До слова, під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що новоспечений прокурор Руслан Рябошапка – на 100% його людина. Як пояснив український гарант, він мав на увазі, що це насправді людина – його команди.

      Рябошапка ж запевнив, що немає жодної справи, щодо якої президент би його щось просив. "Ні та, у якій може фігурувати Burisma, ні будь-які інші, наприклад, щодо ГладковськихПашинського – ці прізвища недавно фігурували... По жодній з цих справ не було ніяких прохань чи вказівок", – відзначив генпрокурор і додав, що його стиль спілкування з президентом виключає таке.

      Ми (ГПУ – 24 канал) зараз справді здійснюємо аудит: витягуємо чимало справ, які роздроблені чи заховані десь у райвідділах поліції по всій Україні. Об'єднуємо, дещо відновлюємо, дещо скасовуємо,
      – пояснив він.

      Генпрокурор переконаний, що там переглядатимуть і той великий конгломерат епізодів, який об'єднує одне велике провадження, в якому може фігурувати й Burisma.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: ГПУ Руслан Рябошапка Новини України Володимир Зеленський Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Розслідування Новини США
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