В Украине отмечают день добровольца: политики напомнили о вкладе бойцов в защиту Украины

14 марта отмечают День украинского добровольца. Именно добровольцы были одними из первых, кто в 2014 году стал на защиту Украины в начале войны на Донбассе. Большинство добровольцев отправлялись воевать прямо с Майдана.

В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

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Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался на Днепропетровщину и получил название "Днепр-2".

Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чествуют мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Свои поздравления по случаю Дня украинского добровольца выразили ряд политиков и чиновников. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вспомнил помощь добровольцев в начале российской агрессии, когда ВСУ не имели почти никакого обеспечения.

У меня не было другого выбора, кроме как обратиться к настоящим патриотам Украины с просьбой не ждать повесток, не ждать, пока произойдет восстановление, обеспечение и слаживание ВСУ, а идти добровольцами защищать свою страну. Так началось формирование добровольческих батальонов МВД, Национальной гвардии, территориальной обороны,

– цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Добровольцы с легким стрелковым оружием в собственной одежде, без боевой подготовки пошли на Восток, и ценой своей крови и собственной жизни остановили гораздо более сильного врага, подчеркнул Турчинов.

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Именно добровольческие батальоны приняли на себя первый удар и дали властям возможность провести мобилизацию, подготовить и вооружить армию, сформировать Нацгвардию и подавить сепаратистские мятежи.

Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды ВСУ или Нацгвардии. 162 бойца батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого награждены государственными наградами. 23, к сожалению, посмертно. Среди них – сам генерал Кульчицкий, напомнил президент Петр Порошенко.

Спасибо нашим героям! Украина гордится вами!,

– сказал в своем поздравлении Порошенко.

Вітаю із Днем українського добровольця! Добре пам'ятаю, як у березні 2014 сотні Самооборони Майдану взяли на себе відповідальність за захист Вітчизни. Більше 500 бійців-добровольців прибули на полігон в Нові Петрівці, що й стало початком бойового шляху першого добровольчого батальйону. У той день я мав честь бути серед вас. Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані до лав Збройних Сил або Національної гвардії. 162 бійця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького нагороджено державними нагородами. 23, на жаль, посмертно. Серед них - Герой України генерал Кульчицький. Щиро дякую нашим героям! Україна пишається вами! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 14 березня 2019 р.

Благодаря мужеству и самопожертвованию добровольцев Украине удалось создать новую настоящую и боеспособную идеологически мотивированную армию, заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

На сияющем примере героических поступков украинских добровольцев будут расти и закаляться новые поколения свободных украинцев,

– сказал спикер парламента.