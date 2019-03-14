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      В Украине отмечают день добровольца: политики напомнили о вкладе бойцов в защиту Украины

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      День украинского добровольца
      День украинского добровольца / Фото из открытых источников

      14 марта отмечают День украинского добровольца. Именно добровольцы были одними из первых, кто в 2014 году стал на защиту Украины в начале войны на Донбассе. Большинство добровольцев отправлялись воевать прямо с Майдана.

      В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

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      Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался на Днепропетровщину и получил название "Днепр-2".

      Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чествуют мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Свои поздравления по случаю Дня украинского добровольца выразили ряд политиков и чиновников. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вспомнил помощь добровольцев в начале российской агрессии, когда ВСУ не имели почти никакого обеспечения.

      У меня не было другого выбора, кроме как обратиться к настоящим патриотам Украины с просьбой не ждать повесток, не ждать, пока произойдет восстановление, обеспечение и слаживание ВСУ, а идти добровольцами защищать свою страну. Так началось формирование добровольческих батальонов МВД, Национальной гвардии, территориальной обороны,
      – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

      Добровольцы с легким стрелковым оружием в собственной одежде, без боевой подготовки пошли на Восток, и ценой своей крови и собственной жизни остановили гораздо более сильного врага, подчеркнул Турчинов.

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      Именно добровольческие батальоны приняли на себя первый удар и дали властям возможность провести мобилизацию, подготовить и вооружить армию, сформировать Нацгвардию и подавить сепаратистские мятежи.

      Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды ВСУ или Нацгвардии. 162 бойца батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого награждены государственными наградами. 23, к сожалению, посмертно. Среди них – сам генерал Кульчицкий, напомнил президент Петр Порошенко.

      Спасибо нашим героям! Украина гордится вами!,
      – сказал в своем поздравлении Порошенко.

      Вітаю із Днем українського добровольця! Добре пам'ятаю, як у березні 2014 сотні Самооборони Майдану взяли на себе відповідальність за захист Вітчизни. Більше 500 бійців-добровольців прибули на полігон в Нові Петрівці, що й стало початком бойового шляху першого добровольчого батальйону. У той день я мав честь бути серед вас. Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані до лав Збройних Сил або Національної гвардії. 162 бійця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького нагороджено державними нагородами. 23, на жаль, посмертно. Серед них - Герой України генерал Кульчицький. Щиро дякую нашим героям! Україна пишається вами!

      Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 14 березня 2019 р.

      Благодаря мужеству и самопожертвованию добровольцев Украине удалось создать новую настоящую и боеспособную идеологически мотивированную армию, заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

      На сияющем примере героических поступков украинских добровольцев будут расти и закаляться новые поколения свободных украинцев,
      – сказал спикер парламента.

      ЗГАДАЄМО СЬОГОДНІ! ВШАНУЄМО ПАМ'ЯТЬ ВСІХ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ - ДОБРОВОЛЬЦІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ! 14 березня в Україні відзначають День добровольця. Саме в цей день, п’ять років тому, 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. З весни 2014 року розпочалося створення батальйонів територіальної оборони, що формувалися з мешканців-добровольців областей: «Київська Русь», «Чернігів», «Суми», «Харків», «Сармат», «Полтава». «Хортиця», «Кривбас», «Світязь», «Херсон» …. Загалом було сформовано 32 батальйони територіальної оборони до лав яких увійшли українські патріоти, які добровільно погодилися стати на захист своєї країни від російської збройної агресії. Учителі, лікарі, інженери, будівельники, підприємці, люди різних професій, щиро вболіваючи за долю країни, полишали мирну працю, свої родини та йшли до військоматів, а після нетривалої підготовки у складі добровольчих батальйонів вирушали на Схід України, де розгорталася не просто антитерористична операція - там була війна. Добровольці мужньо та відважно, не шкодуючи власного життя боролися за свою рідну землю, боролися і гинули, віддавали життя за кожного з нас, за краще майбутнє для своєї України. Не маємо права забувати… і сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам'яттю всіх полеглих Героїв, ми маємо пам'ятати кожного, шанувати їх подвиг, їх самопожертву, тому що Герої не вмирають… Знайдіть сьогодні хвилинку і також згадайте наших Героїв – полеглих Героїв добровольчий військових підрозділів України! ВІЧНА ВСІМ ПАМ'ЯТЬ ТА ШАНА!

      Опубліковано Книга пам'яті полеглих за Україну Середа, 13 березня 2019 р.

       

      blog_ava
      14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Статьи Андрей Парубий Александр Турчинов Петр Порошенко Вооруженные силы Украины Добровольцы Операция Объединенных сил АТО
      Источник: 24 канал
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