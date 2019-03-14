В Україні відзначають день добровольця: політики нагадали про вклад бійців у захист України

14 березня відзначають День українського добровольця. Саме добровольці були одними з перших, хто у 2014 році став на захист України на початку війни на Донбасі. Більшість добровольців вирушали воювати прямо з Майдану.

Цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон у Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України на Донбасі.

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Перший добровольчий батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2".

Рішення про відзначення Дня українського добровольця ухвалила Верховна Рада у 2017 році. У це свято вшановують мужність та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Свої вітання з нагоди Дня українського добровольця висловила низка політиків та високопосадовців. Так, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов пригадав допомогу добровольців на початку російської агресії, коли ЗСУ не мали майже жодного забезпечення.

У мене не було іншого вибору як звернутися до справжніх патріотів України з проханням не очікувати повісток, не чекати, поки відбудеться відновлення, забезпечення та злагодження ЗСУ, а йти добровольцями захищати свою країну. Так почалося формування добровольчих батальйонів МВС, Національної гвардії, територіальної оборони,

– процитувала Турчинова прес-служба РНБО.

Добровольці з легкою стрілецькою зброєю у власному одязі, без бойової підготовки пішли на схід, і ціною своєї крові та власного життя зупинили набагато сильнішого ворога, наголосив Турчинов.

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Саме добровольчі батальйони прийняли на себе перший удар і дали владі можливість провести мобілізацію, підготувати та озброїти армію, сформувати Нацгвардію та придушити сепаратистські заколоти.

Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані до лав ЗСУ або Нацгвардії. 162 бійців батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького нагороджені державними нагородами. 23, на жаль, посмертно. Серед них –сам генерал Кульчицький, нагадав президент Петро Порошенко.

Щиро дякую нашим героям! Україна пишається вами!,

– сказав у своєму вітанні Порошенко.

Вітаю із Днем українського добровольця! Добре пам'ятаю, як у березні 2014 сотні Самооборони Майдану взяли на себе відповідальність за захист Вітчизни. Більше 500 бійців-добровольців прибули на полігон в Нові Петрівці, що й стало початком бойового шляху першого добровольчого батальйону. У той день я мав честь бути серед вас. Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані до лав Збройних Сил або Національної гвардії. 162 бійця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького нагороджено державними нагородами. 23, на жаль, посмертно. Серед них - Герой України генерал Кульчицький. Щиро дякую нашим героям! Україна пишається вами! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 14 березня 2019 р.

Завдяки мужності й самопожертві добровольців в Україні вдалося створити нову справжню і боєздатну ідеологічно мотивовану армію, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

На сяючому прикладі героїчного чину українських добровольців зростатимуть і гартуватимуться нові покоління вільних українців,

– сказав спікер парламенту.